Microsoft achète Clipchamp : vers un meilleur montage vidéo sur Windows ?

Quand on compare Windows à Android ou iOS, on ne peut regretter que le manque d’éditeurs vidéo gratuits et performants. Cela sera-t-il bientôt de l’histoire ancienne sur Windows 11 ? Peut-être bien, grâce à l’acquisition de Clipchamp par Microsoft.



Microsoft travaille dur sur ses applications afin d’améliorer leur design et leur ergonomie pour la sortie de Windows 11. Après la nouvelle application Photos qui se dote d’une toute nouvelle interface, j’ai envie aujourd’hui de vous parler de Clipchamp. Cette application de montage vidéo vient tout juste d’être achetée par Microsoft. On ne sait pas pour l’instant si la firme compte, ou non, proposer une version gratuite sur Windows 11. En revanche, on sait déjà qu’elle compte intéégrer ce service pour les abonnés particuliers, familles, écoles et entreprises de Microsoft 365. Voilà ce qu’a expliqué la firme concernant l’achat de Clipchamp :

« En tant qu'application Web qui utilise toute la puissance de votre PC, Clipchamp est un choix naturel pour étendre les expériences de productivité basées sur le cloud dans Microsoft 365 pour les particuliers, les familles, les écoles et les entreprises. C'est également une solution idéale pour Microsoft Windows, qui est une plate-forme pour une créativité illimitée. Que vous éditiez des extraits de jeux, réalisiez un projet scolaire, rassembliez un souvenir de vos enfants ou assembliez le prochain court métrage indépendant, Clipchamp et Microsoft vous aideront à vous exprimer à travers le pouvoir émotionnel de la vidéo. »

On sait que Microsoft compte combler le vide applicatif sur Windows 11 et l’acquisition d'une telle société permettra sans doute à la firme de se rapprocher de ses objectifs. Rappelons tout de même que Microsoft ne propose plus aucune application native de montage vidéo depuis l’abandon de Windows Movie Maker en 2017. Certes, l’application Photos intègre un éditeur de vidéos, mais celui-ci reste très limité par rapport aux outils gratuits ou freemium que l’on peut trouver sur les plateformes mobiles.

Notez que l’application Clipchamp existe déjà sur le Windows Store, mais sa version gratuite ne permet l’exportation que d’un nombre limité de vidéos en 480p. Inutile donc ou presque pour qui souhaite partager sur les réseaux sociaux des réalisations affichant un minimum de qualité. Si vous souhaitez néanmoins tester cette version, elle est à télécharger ci-dessous.



Nom : Clipchamp - Montage vidéo

: Clipchamp - Montage vidéo Taille : 490.41 Ko

: 490.41 Ko Prix : gratuit

: gratuit Compatible : universelle

: universelle Télécharger