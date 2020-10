La Timeline sur Microsoft Launcher (Android), c’est bientôt fini !

Il y a deux ans, Microsoft a introduit sur Windows 10 une fonctionnalité baptisée Windows Timeline (raccourci Win+Tab). Grâce à celle-ci, il est possible de retrouver un historique de toutes les actions effectuées sur son PC. Ainsi, lorsque vous modifiez un fichier ou lancez une application, vous la retrouverez dans la Timeline de manière chronologique et n’aurez plus qu’à cliquer dessus pour poursuivre votre action.

Cette expérience de la Timeline, Microsoft avait souhaité la rendre multi-plateforme et l’a donc poussée sur Android grâce à Microsoft Launcher. Depuis la version 5.0 du lanceur alternatif, la Timeline est intégrée et permet quelques synergies entre PC et mobile pour plusieurs applications (Office, Edge, Actualités, etc) et certains fichiers. Ainsi, les utilisateurs ont, théoriquement, la possibilité de poursuivre leurs actions peu importe l’appareil utilisé. Pratique, en théorie, mais probablement pas en pratique puisque cette fonctionnalité va être supprimée sur Android.

La TimeLine va être abandonnée sur Microsoft Launcher

Aujourd'hui, les utilisateurs de la version Preview de Microsoft Launcher ont commencé à recevoir une notification leur indiquant que la Timeline serait bientôt supprimée sur Android. Aucune raison n’a été expliquée, mais on peut clairement imaginer que cette fonctionnalité est sous-utilisée, et que Microsoft préfère donc la retirer pour éviter de la maintenir inutilement ou presque. (Oui, je sais que je devrais changer ma photo de profil :D)

De votre côté, utilisiez-vous la Timeline sur Microsoft Launcher ? Et sur Windows ? Pour ma part, j’avoue avoir été séduit par le concept à l’époque, mais je me rends compte que je n’utilisais finalement jamais cette fonctionnalité.