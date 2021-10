Les applications Android débarquent sur Windows 11 (Insider)

Après la publication de la documentation sur le sous-système Windows pour Android, Microsoft passe à la vitesse supérieure. La firme annonce désormais la disponibilité de cette fonctionnalité pour les Insiders dans le canal Beta.

Comment tester les applications Android ?

Si vous êtes Insider sous Windows 11, vous pouvez donc désormais tester l’installation des applications Android sur votre PC. Chose étonnante, la fonctionnalité n’est pas encore disponible dans le canal Dev. Elle arrivera « plus tard » selon Microsoft. Il faut donc impérativement avoir un PC configuré dans le canal Beta (build 22000.XXX). De plus, il faut disposer d’un compte Amazon US et avoir configuré la région du PC sur Etats-Unis. Voici la liste des prérequis tels que publiés par Microsoft sur le blog Insider :

Votre PC doit être sous Windows 11 et répondre aux exigences matérielles.

Vous devrez peut-être activer la virtualisation pour le BIOS/UEFI de votre PC.

La région de vos PC doit être définie sur les États-Unis.

Votre PC doit être dans le canal bêta.

Vous devrez également disposer d'un compte Amazon basé aux États-Unis pour utiliser l'Amazon Appstore.

Combien d'applications sont disponibles ?

Dans les heures qui viennent, une version du sous-système Windows pour Android (1.7.32815.0) basé sur Android Open Source Project sera publiée pour les Insiders. Après l’avoir téléchargée depuis le Microsoft Store ainsi que l’application Amazon App Store, vous aurez accès à 50 applications Android que vous pourrez installer sur votre PC aussi facilement qu’une application Windows. Parmi celles-ci : Lords Mobile, Jaunes Journey, Coin Master, Kindle, Comics, Khan Academy Kids ou encore Lego Duplo World. On ne sait pas, à termes, combien d’applications Android seront prises en charge sur Windows 11.

Comment s'intègre cette fonctionnalité à Windows 11 ?

Bien que je n’aie pas encore testé cette fonctionnalité à l’heure où j’écris ces lignes, l’expérience semble assez bonne à en lire un autre billet dans le blog Insider. Par exemple, le copier-coller d’un texte entre une application Windows et une application Android est bien supporté. Il est également possible d’épingler au Menu Démarrer ou sur la barre des tâches une application Android comme n’importe quelle autre application. Aussi, les notifications Android apparaissent directement dans le centre d’actions. D’autres fonctionnalités développées en partenariat avec Amazon semblent également prévues.



Enfin, Microsoft explique également dans ce billet comment fonctionne la technologie Intel Bridge qui permet aux applications ARM de s'exécuter sur les appareils AMD et Intel. C’est une bonne chose puisque bien que conçue par Intel, cette fonctionnalité est donc bien accessible pour tous les utilisateurs de PC, peu importe le constructeur du processeur. Tout le monde pourra donc profiter de cette fonctionnalité par la suite… à condition d’avoir bien pu migrer sur Windows 11 ! N’hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires si vous avez pu tester cette fonctionnalité !