Le clic droit, bientôt plus rapide sur Windows 11 et dans l'Explorateur

Vous trouvez que l'ouverture du menu contextuel dans l'Explorateur de Fichiers ou sur le bureau est beaucoup trop lente ? Vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas la faute de votre PC. Bonne nouvelle, un correctif est en route et sera intégré dans la prochaine version de Windows 11 !

Si l’interface du nouveau menu contextuel de l’Explorateur de fichiers est plus sympathique qu’avant grâce à de nouvelles icônes et une réorganisation des options, elle n’en demeure pas moins très lente à s’ouvrir. En effet, depuis la sortie de Windows 11, beaucoup d’utilisateurs se plaignent de cette lenteur, même sur des PC récents et performants. Lorsque l’on effectue un clic droit sur un fichier ou dans une zone vide de l’Explorateur, un délai d’une seconde est parfois nécessaire pour faire apparaitre les options.

La build 22572 apporte un correctif et une nouvelle option

Même si Microsoft n’a pas expliqué les raisons de cette lenteur, la firme a promis d’améliorer les performances globales de Windows 11 avec la prochaine mise à jour de fonctionnalité prévue, peut-être déjà, pour cet été. D’ici là, la firme travaille sur les builds Insider et la dernière version publiée la semaine dernière, apporte justement des correctifs pour ce fameux menu contextuel. Comme l’a expliqué un ingénieur de la firme dans un fil de discussion sur Reddit : « Nous avons travaillé sur la build 22572 pour améliorer les performances du menu contextuel, nous sommes ravis d'entendre que cela semble plus rapide maintenant :) »

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué de votre côté, mais il est vrai que depuis l’installation de cette build, l’ouverture du menu contextuel est enfin plus rapide. Cependant, tous les problèmes n’ont pas encore été résolus puisqu’un autre bug peut parfois ouvrir une fenêtre trop grande qui est ensuite redimensionnée correctement. Si vous ne comprenez pas mon charabia, un petit exemple est à retrouver ici en vidéo.

J’en profite pour vous rappeler qu’il est possible de désactiver facilement le menu contextuel moderne pour le remplacer par l’ancien, comme sur Windows 10. Cela passe par une petite modification du registre que je détaille dans un petit tuto disponible ici. Notez également que Microsoft va ajouter un nouveau raccourci avec la mise à jour 22H2 de Windows 11 : MAJ + clic droit dans l’Explorateur de fichiers fera en sorte de faire apparaître l’ancien menu contextuel.