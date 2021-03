Windows 10 21H2 : la future mise à jour va faire du tri et aller à l'essentiel

Attendue pour la seconde partie de l'année, la mise à jour 20H2 nom de code Sun Valley continue à se dévoiler chez les Insiders. Ceux-ci ont pu récemment installer une nouvelle build qui apporte plusieurs changements. Faisons le tour !

Faire du tri et aller à l'essentiel !

Actuellement, avec Windows 20H2, le système est lourd et pèse plusieurs giga-octets. Pour des PC d'entrée de gamme avec peu de stockage, l'alerte de stockage faible arrive très vite, et les utilisateurs se voient obligés à faire du tri et des concessions pour utiliser ou même mettre à jour leur PC. De plus, ces mêmes machines ne disposent pas non plus d'énormément de puissance (ce qui leur permet d'être proposés à un prix attractif). Avec un système lourd, l'utilisation de la machine peut devenir un vrai parcours du combattant.

En attendant Windows 10 X, qui prend son temps pour arriver sur ces machines d'entrée de gamme, Microsoft décide de faire le ménage dans son système et de supprimer ou rendre optionnel différentes composantes de son système pour le rendre plus léger.

On a pu le constater avec la build 21377 que les applications issues de la mise à jour Creators Update de Windows 10, Paint 3D, et même le dossier Objet 3D ont été supprimés. Bien sûr, pour les professionnels les applications 3D restent téléchargeables dans le Microsoft Store, et le dossier Objet 3D peut être réactivé en activant certaines options, mais pour le grand public, qui n'en a pas ou n'en a jamais eu besoin (ça, je vous laisse en juger), elles vont disparaître. Le site WindowsLatest mentionne aussi la disparition prochaine de "Table des caractères". D'autres logiciels sont-ils encore concernés ?

Une manière de promouvoir le Microsoft Store ?

En effectuant ces suppressions, Microsoft joue gros en supprimant des logiciels utilisés par une partie des utilisateurs. Même s'il sera possible de les réintégrer d'une manière ou d'une autre (via les fonctionnalités Windows par exemple), beaucoup ne vont pas apprécier ce ménage. D'un autre côté, cela permettrait peut-être à Microsoft de promouvoir son Microsoft Store en rendant disponible les applications supprimées dans celui-ci. Malheureusement, aujourd'hui, le Store n'est pas exempté de défauts et bugs, il faudra impérativement que Microsoft l'améliore s'il veut promouvoir efficacement sa boutique en ligne.

Dans ce ménage WindowsLatest, indique néanmoins que certains services de Microsoft ne seraient pas supprimés, comme l'assistante Cortana. Étonnant, quand on sait que l'assistante n'a jamais rencontré un grand succès auprès du grand public, elle n'est pas autant sollicitée qu'un Google Assistant ou Siri. Cortana a même été remplacé par Bing avec la zone recherche dans la barre d'état. Que pensez-vous de ce ménage dans Windows 10, trop ou pas assez ?