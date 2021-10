Peu d’applications Android seront supportées sur Windows 11 au début

Microsoft vient de donner des informations sur la prise en charge des applications Android sur Windows 11. Au vu de cette nouvelle documentation ainsi que de la fuite la semaine dernière, on imagine qu'il sera prochainement possible de tester cette fonctionnalité (Insiders). Cependant, un nombre limité d'applications sera supporté au lancement.

L’annonce de la prise en charge d’Android sur Windows 11 a fait grand bruit lors de la conférence de Microsoft en juin dernier. Malheureusement, il faudra encore attendre pour voir cette fonctionnalité débarquer sur PC puisqu’elle n’a pas vu le jour avec le nouveau système d’exploitation cet automne. Non, elle semble finalement prévue pour la prochaine grosse mise à jour de Windows 11 prévue au second semestre 2022 et prochainement en test pour les Insiders.

Quoiqu’il en soit, les choses avancent puisque Microsoft vient de publier une grande page de documentation au sujet du sous-système Windows pour Android (WSA). Elle concerne avant tout les développeurs, mais nous donne quelques pistes de son fonctionnement pour l'utilisateur.



Sur cette nouvelle page à découvrir ici, Microsoft a publié différents conseils pour aider les développeurs d’applications Android à faire en sorte que leur application fonctionne avec Windows 11. La firme dévoile également comment cela se déroulera pour l’utilisateur. Ainsi, lorsque celui-ci installe une application Android reprise sur le Microsoft Store ou si celui-ci télécharge directement l’Amazon App Store, le sous-système Windows pour Android va s’installer en arrière-plan.

Une minorité d'applications Android supportées au lancement

Chose étonnante en revanche : l’intégralité du catalogue applicatif de l’Amazon App Store ne sera visiblement pas repris sur le Microsoft Store. Comme la firme l’indique :

« Pour être disponible sur un appareil Windows 11, une application Android doit être publiée sur l'Amazon Appstore. Actuellement, seul un petit ensemble d'applications sélectionnées par Microsoft et Amazon sont disponibles ».

Difficile de savoir quels sont les critères de sélection, mais peut-être que la prise en charge des entrées comme le clavier et la souris seront nécessaires. Microsoft a d’ailleurs prodigué de nombreux conseils dans sa documentation pour aider les développeurs à supporter ces deux méthodes d’entrée dans leur application Android. On imagine donc que le nombre d'applications Android supportées sur Windows 11 évoluera avec le temps. Nous vous tiendrons bien entendu informé lorsque nous en saurons davantage à ce sujet.

Enfin, Microsoft a également montré à quoi ressemblera la page de paramètres de son sous-système Windows pour Android (WSA). On peut y découvrir différentes options comme l’activation de l’accélération matérielle, du mode développeur, de la transmission des données de diagnostic, etc.

Au vu de la mise en ligne de cette documentation et de la fuite la semaine dernière de captures d'écran de cette fonctionnalité en cours de test, il ne serait pas étonnant qu'un aperçu de la prise en cahrge des applications Android sera prochainement offert aux Insiders dans le canal Dev. Pour le grand public, et comme je vous l'indiquais un peu plus haut dans cet article, il faudra encore être patient ! Les émulateurs ont donc encore de beaux jours devant eux... pour l'instant !