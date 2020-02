Les icônes modernes de Windows 10X arrivent également sur Windows 10

Il y a quelques semaines, Microsoft avait dévoilé une nouvelle gamme d’icônes pour ses applications, tant sur Windows que sur Android ou iOS. Leur déploiement vient de commencer pour les Insiders de Windows 10.

Microsoft avait partagé en décembre dernier plus d’une centaine de nouvelles icônes pour ses applications natives, dont la célèbre suite Office. Certains pensaient qu’elles seraient réservées à Windows 10 X. Cependant, les Insiders Windows 10 ayant configuré le Canal Rapide viennent de recevoir une nouvelle mise à jour de nombreuses applications natives apportant ces nouvelles icônes. Si vous étiez parmi ceux qui en doutaient : les icônes modernes arrivent donc bel et bien sur Windows 10.

Microsoft has started rolling out new colorful icons to #windowsinsiders (fast ring)! Start Menu + Taskbar + Splash screen! https://t.co/4g5XBzvUL7 pic.twitter.com/Bf2e9tVPhp

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 20, 2020

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessus, Microsoft a remplacé l’icône de certaines applications comme Office, Calculatrice, Edge, Courrier, Alarmes, etc par de nouvelles icônes bien plus modernes que l’on retrouvait déjà sur Windows 10X. Ces nouvelles icônes colorées suivent le principe du Fluent Design, et permettent à l’entreprise de moderniser l’image de son système d’exploitation.

Notez que le déploiement de ces nouvelles icônes est progressif, ce qui veut dire que tous les Insiders dans le Canal Rapide ne les ont pas encore reçues. Si vous avez hâte de les découvrir, vous pouvez vous rendre sur le Microsoft Store et rechercher si des mises à jour d’applications existent. De nombreuses autres applications devraient également recevoir leur nouvelle identité visuelle dans les semaines à venir, et ce autant sur Windows, qu’Android ou iOS.