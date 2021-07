Accéder à Windows 10 ou 11 depuis le Cloud : bienvenue à Windows 365

Microsoft Inspire, le plus gros événement annuel destiné à ses partenaires, se tient en ce moment dans sa version virtuelle. La firme en a profité pour lever le voile sur Windows 365, une nouvelle offre Cloud PC permettant d’accéder à Windows dans un simple navigateur.

Microsoft a finalement officialisé son offre Cloud PC qui sera finalement réservée aux entreprises, de petite ou de grande taille. Baptisé Windows 365, ce nouveau service permettra d’accéder au système d’exploitation PC depuis un simple navigateur, que ce soit à partir d’un smartphone Android, un appareil sous iOS voire même Windows ou Linux ! Pour l’instant, l’offre permettra uniquement de streamer Windows 10, mais Windows 11 sera également proposé d’ici la fin de l’année.

Le concept de ce service est simple : permettre aux employés de retrouver leur environnement de travail peu importe l’appareil à partir duquel ils se connectent. La firme proposera pour cela 12 offres différentes facturées selon la performance de la machine virtuelle : à partir de 2 Go de RAM / 64 Go de stockage et jusqu’à 32 Go de RAM / 512 Go de stockage / 8 processeurs.

Le Cloud Computing n’est pas nouveau puisque de nombreuses entreprises comme Citrix par exemple proposent déjà un tel service. Cependant, selon Microsoft, son offre sera d’une simplicité enfantine et pourra être configurée en seulement quelques minutes pour un employé. Si vous êtes un professionnel IT, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires !