La version 1809 de Windows 10, supportée jusqu’à novembre en raison du COVID-19

Au vu du contexte actuel et de l’épidémie de COVID-19, Microsoft a décidé de repousser la date de fin de vie de plusieurs de ses logiciels. Ainsi, la version 1809 de Windows 10 sera finalement supportée jusqu’au 20 novembre 2019 pour les particuliers.

Lorsque Microsoft publie une mise à jour de fonctionnalité pour Windows 10, elle vient avec une durée de support bien définie. Pour les versions Pro et Famille de Windows 10, elle est en général de 18 mois. Passé ce délai, vous serez « forcé » de mettre à jour votre version vers la plus récente afin de continuer à utiliser un environnement à jour, sécurisé et surtout profiter des nouveautés du système d’exploitation. Votre PC affichera ainsi des notifications pour vous informer qu’une mise à jour est disponible, vous invitant à l’installer au plus vite.

Six mois de support supplémentaires pour la version 1809 de Windows 10

La version 1809 de Windows 10, disponible depuis l’automne 2018, devait en principe ne plus être supportée dès le mois de mai de cette année pour les particuliers. Cependant, les plans ont changé en raison de l’épidémie de COVID-19. Dans un document publié sur son site de support, Microsoft a annoncé un nombre important de changements en ce qui concerne la « durée de vie » de ses logiciels. Celui qui nous intéresse le plus est la version 1809 de Windows 10 qui voit sa prise en charge étendue. Microsoft continuera ainsi de proposer pour cette version des mises à jour de sécurité mensuelles (Patch Tuesday) jusqu’au 20 novembre 2020.

Les autres produits mentionnés dans ce document concernent surtout les entreprises donc je ne vais pas m’attarder sur ceux-ci. Je vous renvoie vers la liste complète des changements en vous rendant ici si vous voulez en savoir plus. Comme l’indique Microsoft, les modifications concernent uniquement les logiciels ET versions mentionnés dans le document. Rien ne change pour les autres versions. La date de fin de support pour la version 1903 de Windows 10, reste donc, en principe fixée au 8 décembre 2020.