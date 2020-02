Les Surface Book 3 et Surface Go 2 pourraient être officialisés prochainement

Une rumeur enfle sur le Web concernant la tenue d’un nouvel événement Surface pour ce printemps. Microsoft pourrait en profiter pour dévoiler de nouveaux appareils, et il pourrait s’agir des Surface Book 3 et Surface Go 2.

Selon le bien connu Brad Sams du site Thurrott.com, Microsoft devrait organiser dans les prochaines semaines une conférence de presse à New-York pour présenter de nouveaux appareils. D’après le journaliste, la firme lèvera le voile sur la prochaine génération de Surface Book et de Surface Go. Il parle ici d’une évolution et non d’une révolution puisque les nouveaux appareils ne changeraient pas du tout au tout. Voilà qui expliquerait pourquoi ces deux appareils ont été repérés récemment sur des sites de Benchmark.

Surface Book 3

Commençons tout d’abord avec le Surface Book 3 qui embarquerait des composants remis à l’ordre du jour, mais resterait presque identique à la génération actuelle en terme de châssis. Au niveau des spécifications techniques, voici ce que rapporte Brad Sams :

un processeur Intel de 10 ème génération

génération une carte graphique Nvidia de la série 16XX, voire peut-être une Quadro pour le modèle haut de gamme en 15 pouces

de 16 à 32 Go de mémoire vive

jusqu’à 1To de stockage en SSD

Surface Go 2

Pour ce qui est de la Surface Go 2, le journaliste s’attend également à peu voire pas d’évolution à l’extérieur de l’appareil. Comme pour le Surface Book 3, ce serait principalement ses composants qui seraient remis à neuf. Bon nombre de rumeurs laissent présager un processeur ARM (Snapdragon 7c ou 8c) pour la petite tablette de 10 pouces. Il n’en serait rien selon Brad Sams puisque pour lui, la Surface Go 2 embarquerait toujours une puce Intel Pentium Gold.

Surface Earbuds

En octobre dernier, la firme avait dévoilé les Surface Earbuds, de petites oreillettes sans fil connectées en Bluetooth. Cependant, leur commercialisation avait été repoussée jusqu’au pintemps 2020. La firme pourrait donc profiter de cette conférence pour officialiser leur lancement, tout en ajoutant une nouvelle option de couleur : le blanc.