Les Surface Book 3 et Surface Go 2 repérés : une sortie prévue pour 2020 ?

En octobre dernier, Microsoft a renouvelé plusieurs appareils de sa gamme Surface. Parmi ceux-ci, les Surface Laptop 3 et Surface Pro 7 sont venus remplacer les appareils de précédente génération. Cependant, beaucoup pariaient également sur un renouvellement du Surface Book 3, ce qui n’a pas eu lieu. D’après plusieurs rumeurs, il pourrait être l’un des prochains appareils à être renouvelé, tout comme la Surface Go.

Un Surface Book 3 avec GTX 1650 / 1660 Ti ?

Le Surface Book de seconde génération est déjà disponible à la vente plus de deux ans. On ne peut pas dire qu’il soit complètement dépassé, mais peu d’utilisateurs osent aujourd’hui se diriger vers cette machine puisque ses composants commencent quelque peu à dater (processeur Intel de huitième génération notamment). Rassurez-vous, le Surface Book 3 serait en préparation si l’on en croit une fuite récente…

Plusieurs références trouvées sur 3DMark laissent présager la configuration que pourrait embarquer le Surface Book 3. En effet, l’utilisateur _rogame sur Twitter a repéré deux fiches (1) (2) qui, selon lui, pourraient correspondre à celles du prochain PC de Microsoft. On peut ainsi remarquer :



Un processeur Intel Core i7 de 10 ème génération (1065G7)

génération (1065G7) Une carte graphique GTX 1650 Ti Max-Q / GTX 1660 Ti Max-Q

Bien entendu, il est assez facile de manipuler ces entrées sur le site de 3DMark, donc rien ne dit que le Surface Book 3 embarquera ces composants à sa sortie. Cependant, l’association de ces composants semble assez crédible pour un appareil comme le Surface Book 3. On pourrait ainsi imaginer que la version 13,5 pouces embarquerait une carte graphique GTX 1650 Ti Max-Q alors que la version 15 pouces embarquerait la plus puissante GTX 1660 Ti Max-Q.

Une Surface Go 2 avec Intel Core m3 ?

L’autre appareil qui aura deux ans cette année n’est autre que le Surface Go. Cette petite tablette de 10 pouces pourrait également avoir droit à sa cure de jouvence si l’on en croit _rogame sur Twitter, appuyé par le site Notebookcheck. Plusieurs références pouvant correspondre au Surface Go 2 ont également été repérées dans les listes 3DMark ; l’une avec puce 4G, l’autre sans. A la place du Pentium Gold intégré dans la première génération, nous pourrions avoir droit à un processeur Intel Core m3-8100Y.

Ce qui semble étonnant, c’est que ces puces sont disponibles depuis 2018, et me paraissent bien trop anciennes pour arriver dans un nouvel appareil aujourd’hui. Je vous conseille donc de prendre toutes ces informations avec des pincettes, mais je pense tout de même qu’il y a de fortes chances que Microsoft renouvelle au moins un de ces deux appareils cette année. La firme pourrait profiter de la présentation de ses Surface Duo et Neo prévus pour automne prochain pour annoncer en plus le rafraîchissement des Surface Go et Book.