Surface Laptop Go 2 : Microsoft officialise son nouveau PC abordable

La famille Surface va intégrer un membre supplémentaire. Il se nomme Surface Laptop Go 2 et se veut être l’un des ordinateurs les plus abordables de la gamme de PC de Microsoft.

Microsoft vient d’officialiser l’arrivée d’un nouveau membre dans sa gamme de PC : le Surface Laptop Go 2. Successeur de l’appareil premier du nom sorti en 2020, ce Surface Laptop Go 2 garde la même enveloppe mais intègre des composants plus puissants et quelques autres améliorations, notamment au niveau de la caméra. Le capteur d'empreinte digitale sur la touche d'allumage est également toujours présent. Côté spécifications, vous retrouverez donc :

Un écran de 12,4 pouces (3 :2, 1536 x 1024 pixels)

Un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11 ème génération

génération De 4 à 8 Go de Ram

De 128 à 256 Go de stockage

Un prix débutant à 669€ en France

Avec ce Surface Laptop Go 2, Microsoft met enfin un stop à la version 64 Go que je considérais comme totalement inutile et insuffisante. Cela justifie donc en quelques sortes l’augmentation de prix d’une cinquantaine d’euros par rapport à la première génération même si beaucoup remettront en cause le côté "abordable" de l'appareil. Côté points positifs, Microsoft annonce que l’appareil sera doté de composants remplaçables, notamment le clavier, le trackpad, l’écran et la batterie. Cependant, inutile de vouloir effectuer une réparation vous-même puisqu’il sera toujours obligatoire de passer par un centre agréé par Microsoft.



L’appareil sera disponible en France dès le 7 juin en trois versions (4 Go RAM / 128 Go de stockage, 8 Go de RAM / 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM / 256 Go de stockage) et quatre coloris (platine, vert sauge, sable, bleu glacier). Vous pouvez vous rendre sur cette page si vous désirez précommander l’appareil sur le Microsoft Store ou en savoir plus sur ses spécifications. Je vous renvoie également vers notre test du Surface Laptop Go (première génération) si vous souhaitez en apprendre plus sur l’appareil.