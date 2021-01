Office Lens n'est plus disponible sur Windows 10

Vous utilisez précédemment Office Lens sur votre tablette Windows 10 ? Malheureusement, Microsoft ne prend plus en charge cette version de l'application. Vous devrez la télécharger sur votre smartphone pour pouvoir continuer à l'utiliser.

Pas besoin d’acheter un scanner encombrant votre bureau pour numériser temps à autres des documents papier. A la place, il vous suffit d’installer l’application Office Lens. Ce petit outil très pratique conçu par Microsoft permet très facilement de scanner depuis son smartphone ou sa tablette un document papier et le transformer en fichier PDF ou en image JPG, le tout parfaitement rogné. Il ne vous restera plus qu’à sauvegarder le document sur votre PC, sur OneDrive, ou l’envoyer par e-mail à votre destinataire. Simple, rapide et efficace, les mots d'ordre d'Office Lens.



Microsoft vous encourage à télécharger l'application pour Android ou iOS

Office Lens était auparavant disponible sur trois plateformes : Android, iOS et Windows. Malheureusement, Microsoft a tenu ses promesses et a retiré son application du Microsoft Store. La firme avait, en effet, annoncé en octobre dernier la fin du support de son application sur Windows. Depuis le 31 décembre, il n’est donc plus possible de télécharger Office Lens sur Windows 10. Cette suppression est probablement justifiée par l’abandon de Windows 10 Mobile puisque, même si une version universelle de cette application avait été développée en 2016, elle était surtout destinée à un usage sur smartphone.

Pour ma part, cela ne change rien à mes habitudes puisque j’utilisais déjà l’application Office Lens sur Android. Néanmoins, je sais que certains avaient un usage régulier de cette application depuis leur tablette Windows, comme la Surface Pro 7, par exemple. Dans ce cas, pas le choix, il va falloir changer ses habitudes. Sur sa page de support, Microsoft encourage d’ailleurs les utilisateurs à la télécharger la version iOS ou Android depuis l’App Store ou Google Play.