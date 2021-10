Contourner l'erreur 0x8007007f / 0x800f0830 lors de l'installation de Windows 11

Le déploiement de la mise à niveau vers Windows 11 a commencé la nuit de lundi à mardi. Même si le système comporte peu de bugs connus, certains utilisateurs rencontrent un problème lors de l’installation : l’erreur 0x8007007f.

Si votre PC est éligible, vous avez peut-être déjà reçu une petite notification vous invitant à installer Windows 11. Si ce n’est pas le cas, vous avez peut-être mitraillé le bouton de recherche de mise à jour, sans succès, et avez finalement décidé d’utiliser l’outil de création de médias ou l’assistant d’installation pour forcer le téléchargement de Windows 11. Tout se passe bien lors du téléchargement, mais l’erreur 0x8007007f apparaît lors de l’installation.

Si vous êtes dans le cas, rassurez-vous, la solution de contournement est toute simple : exécuter l’assistant de mise à niveau avec des privilèges administrateur. Pour ce faire, il suffit de cliquer droit sur le fichier exécutable et sélectionner « Exécuter en tant qu’administrateur », c’est tout. Si cette solution ne fonctionne pas pour vous, il est possible que le code d’erreur 0x8007007f soit causé par des pilotes défaillants. Pensez donc à vérifier s’ils sont à jour, redémarrez ensuite votre PC puis exécutez à nouveau l’assistant d’installation en mode administrateur.

Certains utilisateurs sur Reddit rencontrent également l’erreur « 0x800f0830 - 0x20003 – The installation Failed in the SAFE_OS phase with an error during INSTALL_UPDATES operation ». Même si ce problème semble également lié aux pilotes, aucune solution générique n’a pour l’instant été trouvée. Si vous rencontrez des erreurs lors de l’installation, je vous conseille de vérifier si d'autres mises à jour ne sont pas en attente, puis tenter une réparation de Windows 10 à l’aide de l’outil DISM ou SFC si ce n'est pas le cas. Je vous renvoie vers notre tutoriel si vous ne savez pas comment faire. Une fois l'opération effectuée, vous pourrez retenter l'installation de Windows 11.