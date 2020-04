Redimensionner ses photos en trois clics avec Image Resizer pour Windows

S’il y a bien un petit outil que j’emploie depuis des années, et qui, pour moi, mériterait d’être intégré nativement à Windows, c’est Image Resizer. Bonne nouvelle, celui-ci a été récemment ajouté dans les PowerToys pour Windows 10 et vous pouvez le télécharger dès à présent.

Vous souhaitez envoyer une photo sur le Web, mais vous heurtez à un message d’erreur vous indiquant que celle-ci prend trop de place ? Vous voulez partager vos dernières photos de vacances à un ami en utilisant Wetransfer, mais votre connexion internet pourrie demandera plus d’une heure à uploader votre dossier de près d’1Go ? Une solution : utiliser Paint et réduire une à une la résolution de chaque image, ce qui fera diminuer leur poids… ou utiliser Image Resizer et le faire en trois clics.

Image Resizer, c’est quoi ?

Image Resizer, c’est un petit utilitaire qui permet de redimensionner, en vrac, de nombreuses images à la fois. Une fois installé, il s’intègre au menu contextuel de l’Explorateur de fichiers. Il vous suffit alors de sélectionner toutes les images que vous souhaitez redimensionner, effectuer un clic droit, et cliquer sur « Redimensionner des images ». Vous aurez ensuite accès à une fenêtre vous permettant de définir la résolution souhaitée : petit, moyen, grand, mobile ou encore la personnaliser aux pixels près. L'outil offre également d'autres options pour seulement rétrécir les images, écraser les images originales, ou ignorer la rotation des images.

J’utilisais l’outil depuis des années, mais nolankotulan sur le forum MonWindows m’a fait remarquer que celui-ci venait d’être récemment intégré dans les nouveaux PowerToys pour Windows 10. Cette nouvelle version apporte en plus des paramètres avancés permettant de définir la résolution préférée pour les tailles d’images préconfigurées, modifier l’encodage du fichier et sa qualité de sortie. Bref, ce petit outil est vraiment un must pour qui veut se simplifier la vie pour redimensionner des images.

Comment télécharger Image Resizer pour Windows 10 ?

Développé par Brice Lambson, Image Resizer est désormais intégré aux PowerToys de Windows 10. Pour pouvoir l’utiliser, il suffit donc de vous rendre sur GitHub et télécharger Microsoft PowerToys (actuellement en version 0.16). En plus d’Image Resizer, vous pourrez profiter d’autres outils intégrés comme PowerRename, qui permet de renommer en bloc des fichiers avec des possibilités beaucoup plus avancées que la fonction intégrée de base sur Windows 10.

Pour rappel, les PowerToys de Microsoft sont actuellement en version Preview. Depuis son lancement en mai 2019 qui offrait des possibilités très limitées, les PowerToys deviennent de plus en plus utiles à mon sens. Microsoft pourrait publier la version finale (version 1.0) de son ensemble d'utilitaires en septembre prochain. Et vous, utilisez-vous ces outils régulièrement ?