Cloud PC : accéder à Windows 10 dans le cloud sera bientôt possible

Microsoft travaille en ce moment sur un nouveau projet baptisé Cloud PC. Il ne s’agit pas d’un nouveau système d’exploitation, mais d’un moyen d'accéder depuis n’importe où à un Windows 10 virtualisé sur le Cloud. Le service devrait être lancé au mois de juillet.

Cloud PC est un service, pas encore été officialisé par Microsoft, qui sera avant tout destiné aux entreprises. Basé sur Azure, il permettra aux employés d’utiliser un environnement contrôlé, sécurisé et complètement délocalisé sous Windows 10. Plus besoin d’un PC professionnel puissant, il suffira de se connecter au Cloud PC pour utiliser différentes applications dans l’environnement de l’entreprise.

D’après ZDNet, Cloud PC pourrait être lancé dès cet été auprès des professionnels intéressés. Les dernières rumeurs évoquent le 14 juillet, date à laquelle Microsoft tiendra sa conférence annuelle « Inspire ». Etant donné que la firme compte mettre à contribution ses différents partenaires pour vendre ce service, la firme ferait ainsi d’une pierre deux coups. Comme l’a remarqué Windows Latest, la page de support de Cloud PC est déjà en ligne sur le site de Microsoft, preuve que son annonce sera faite prochainement.

Microsoft intégrerait Cloud PC dans le cadre d’un abonnement Microsoft 365 ; un coût par utilisateur sera probablement facturé notamment selon la puissance de la machine virtuelle utilisée. On parle de 3 niveaux de performances comprenant de 4 à 8 Go de RAM et jusqu’à 3 processeurs virtuels. Beaucoup voyaient avec le Cloud PC un compagnon parfait pour Windows 10X. Malheureusement, le système d’exploitation moderne de Microsoft semble en suspend comme je vous parlais hier dans cet article.