KB5020953 : un bug de OneDrive est corrigé sur Windows 10

Microsoft a déployé ce week-end une nouvelle mise à jour pour Windows 10. Le journal de modifications est assez maigre mais la mise à jour a le mérite de corriger un important problème pour OneDrive.



Si votre PC est encore équipé de Windows 10, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC. Reprise sous le nom KB5020953, elle corrige un bug important lié à la synchronisation avec OneDrive qui pouvait ne pas fonctionner correctement. En effet, les utilisateurs impactés pouvaient rencontrer des erreurs lorsqu’ils tentaient de :

Se déconnecter ou dissocier leur compte dans l'application de synchronisation Microsoft OneDrive.

Arrêter de synchroniser un site ou un dossier à partir de Microsoft SharePoint ou du Microsoft Teams.

Désinstaller l'application de synchronisation OneDrive.

Après installation de ce correctif “out of band”, ces différents problèmes ne devraient plus se produire. Pour installer la mise à jour, rendez-vous comme d’habitude dans les Paramètres de votre PC > Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Elle apparaîtra sous le nom KB5020953. Bon téléchargement !