Les Surface Earbuds de Microsoft pourraient être commercialisés très bientôt

Les Surface Earbuds destinés à concurrencer les Airpods d’Apple devraient être prochainement commercialisés en Europe. On parle d’une sortie le 6 mai pour un prix de 199€... à confirmer !

En octobre 2019, Microsoft a dévoilé les Surface Earbuds en plus des nombreux autres appareils dont les Surface Duo et Neo. Ces écouteurs intra-auriculaires qui se connectent via Bluetooth ont la particularité d’être munis d’une surface tactile. Grâce à celle-ci il est possible d’activer des interactions avec certains logiciels dont ceux de la suite Office. Les Surface Earbuds devraient proposer une autonomie de huit heures et intègrent la réduction de bruit environnante pour une écoute plus confortable.

Sortie imminente et prix de 199€ ?

Microsoft avait annoncé la commercialisation des Surface Earbuds pour la fin de l’année dernière, mais a finalement reporté ce délai au printemps 2020. Jusqu’ici, aucune déclaration n’a été faite à ce sujet, mais cela ne saurait tarder si l’on en croit le site allemand WinFuture qui s’appuie sur les informations reçues par plusieurs distributeurs européens.

Les écouteurs Surface sans fil de Microsoft devraient être commercialisés prochainement, aux alentours du 6 mai prochain pour un prix de 199€. Pour l’instant, la firme n’a pas commenté ces rumeurs mais une sortie prochaine parait très probable au vu du timing annoncé. Certaines rumeurs suggèrent également leur arrivée dans d’autres coloris que ceux annoncés initialement en octobre dernier.