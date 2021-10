La Surface Go 3 est disponible dès aujourd'hui !

Annoncée lors de l’événement Surface du 22 septembre dernier, la Surface Go 3 est désormais disponible à la vente. Si vous souhaitez vous la procurer, son prix débute à 439€ mais il ne faut pas se jeter sur la version d'entée de gamme...

Lors de sa conférence du 22 septembre, Microsoft a annoncé de nombreux produits qui viendront prochainement rejoindre la gamme Surface. Le premier disponible d’entre eux n’est autre que la Surface Go 3 qu’il est possible d’acheter depuis aujourd’hui. Si vous ne la connaissez pas encore, il s’agit d’une petite tablette de 10.5 pouces pouvant se transformer en PC lorsqu’elle est munie de son clavier Type Cover. Plutôt destiné aux tâches bureautiques, à la consultation des courriels ou à la navigation sur internet, elle est la moins chère des appareils de la gamme Surface.

Avec cette troisième génération, Microsoft n’a pas changé le design de sa tablette mais a remplacé son processeur par un Intel Pentium Gold 6500Y ou un Intel Core i3-10100Y pour ceux qui souhaitent plus de puissance. L’appareil est doté de 64 ou 128 Go de stockage et est couplé à 4 ou 8 Go de RAM selon la configuration. Voici d’ailleurs toutes les déclinaisons qu’il est possible de configurer et leur prix :

Intel Pentium 6500Y / 64 Go de stockage eMMC / 4 Go de RAM à 439€

Intel Pentium 6500Y / 128 Go de stockage SSD / 8 Go de RAM à 599€

Intel Core i3 / 128 Go de stockage SSD / 8 Go de RAM à 679€

Comme je le disais déjà lors de mon test de la Surface Go 2, je vous déconseille la version la moins chère à cause de son stockage, trop limité à mon sens, et surtout réputé moins fiable sur le long terme puisqu’il s’agit d’un support eMMC. Pour une Surface Go 3 suffisamment équipée, il faut donc compter au minimum 599€ + 100€ de plus pour le clavier Type Cover. A 699€ l’ensemble, je trouve personnellement cela assez chéros, et d’autres appareils comme la Surface Pro 8 seront probablement un meilleur choix pour ceux qui souhaitent conserver leur tablette plusieurs années. Si je ne vous ai pas assez découragé, la Surface Go 3 est disponible dès maintenant sur le Microsoft Store ou sur Amazon.