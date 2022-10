Surface Laptop 5 : le nouveau PC portable de Microsoft est dévoilé

Après la Surface Pro 9, c’est désormais au tour du Surface Laptop 5 d’être dévoilé. Le nouveau PC portable de Microsoft arrive dans sa cinquième génération et ne rompt pas avec la précédente. On retrouvera un design esthétique, avec une mise à jour des composants ce qui lui confère des performances supplémentaires.

Le nouveau PC portable « classique » de Microsoft est officiel. Lors de son événement qui marque les dix ans de la gamme Surface, Microsoft a révélé son nouveau Surface Laptop 5. Côté changements, rien de nouveau concernant l'esthétique de l’appareil. Il embarque toujours un écran tactile de 13,5 pouces ou de 15 pouces, au choix. Cependant, il arrive avec un nouveau coloris baptisé "Sage" en remplacement de "Ice Blue". Le boîtier est en aluminium pour tous les coloris sauf pour la version "Platine" qui offre toujours le revêtement en alcantara en option.

Côté performances, on assiste, sans surprise, à une montée en puissance grâce à l’intégration des processeurs Intel de 12ème génération. Le Surface Laptop 5 sera donc disponible en de nombreuses déclinaisons : processeur Intel Core i5 (1235-U) ou i7 (1255-U), de 8 à 32 Go de mémoire vive et de 256 Go à 1 To de stockage. Aucune variante embarquant une puce du constructeur AMD n’arrive avec cette nouvelle génération ; Microsoft semble bien décider à bouder son partenaire puisque la Surface Pro 9 n’offre également aucune déclinaison avec ce type de processeur. Une petite nouveauté tout de même : le port USB-C du Surface Laptop 5 prend désormais en charge Thunderbolt 4.