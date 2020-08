Le Surface Duo obtient une note plus élevée que le Galaxy Fold sur Geekbench

Le 10 septembre prochain, Microsoft débutera la commercialisation de son Surface Duo. Malheureusement, l’appareil sera seulement disponible dans un premier temps aux Etats-Unis. En attendant son éventuelle sortie en Europe, voici que les premiers benchmarks paraissent sur la toile… et l’appareil à double écran sous Android semble bien envoyer du pâté.

Lors de la découverte des spécifications techniques du Surface Duo, beaucoup ont grincé des dents en constatant qu’il embarquait « seulement » un processeur Snapdragon 855. En effet, bien que celui-ci soit l’un des plus puissants, il date de 2019 et n’embarque pas la technologie 5G. Erreur fatale pour certains, inutilité absolue pour d’autres, je vous laisserais seul juge. Cependant, les premiers benchmarks du téléphone sont apparus aujourd’hui sur Geekbench et les résultats semblent assez prometteurs.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l’appareil affiche un score de 762 en monocoeur et 2867 en multicoeur. Si ces chiffres ne veulent rien dire pour vous, sachez qu’ils sont supérieurs aux téléphones à double écran comme les Galaxy Fold (1ère génération), Galaxy Z Flip ou encore Motorolla Razr. Il ne reste plus qu'à attendre la réponse de Samsung avec son Galaxy Fold 2. Pour ce qui est des appareils plus conventionnels, le Galaxy Note 10+ obtient quant à lui un score assez semblable. En revanche, l’iPhone 11 Pro Max d’Apple et le Galaxy Note 20 Ultra obtiennent un score supérieur dans le test du CPU. Au jeu de qui à la plus grosse, le Surface Duo semble donc tout de même bien armé !