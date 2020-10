Microsoft présente le Surface Laptop Go, son nouveau PC "portabordable"

Vous connaissiez le Surface Laptop ; vous connaissiez la Surface Go ; je vous présente aujourd'hui le Surface Laptop Go. Microsoft vient en effet de présenter son nouvel appareil sous Windows 10 souhaitant réunir le meilleur des deux autres à moindre prix. Alors, qu’a-t-il dans le ventre ? Combien coûtera-t-il ? Voilà tout ce que vous devez savoir sur le Surface Laptop Go.

Le bon compromis entre le Surface Laptop et la Surface Go ?

Les rumeurs quant à la sortie d’un nouvel appareil "bon marché" de Microsoft étaient donc vraies. La firme vient de présenter son Surface Laptop Go, un PC portable classique, très proche esthétiquement du Surface Laptop. Il est doté d’un écran de 12,4 pouces, de taille similaire à celui de la Surface Pro et toujours avec un ratio 3:2 qui est la signature de la gamme Surface. Cependant, la firme a fait un compromis sur la résolution puisqu'elle affiche 1536 x 1024 pixels, contre 2736 x 1824 pixels pour le Surface Laptop 7 ou 2256 x 1504 pixels pour le Surface Laptop 3 en version 13,5 pouces.

Avec son processeur, le Surface Laptop Go se veut beaucoup plus puissant que la Surface Go puisqu'il intègre dans toutes les déclinaisons un Intel Core i5 de dixième génération (i5-1035G1) proposant des performances très correctes avec une fréquence d'horloge de 1,2 à 3,6 Ghz. Côté mémoire, il sera possible de choisir de 4Go à 8Go de RAM et 64 à 256 Go de stockage. Pour le reste, le Laptop Go intègre le WiFi 6, le Bluetooth 5, deux connecteurs USB (type C + type A) et un lecteur d’empreintes digitales compatible Windows Hello. Microsoft annonce jusqu'à 13 heures d'autonomie théorique. Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques en cliquant ici .

Surface Laptop Go, en précommande à partir de 629€

Microsoft souhaite avec ce nouvel appareil mettre sur le marché un PC performant et particulièrement abordable. Le Surface Laptop Go débute dans sa version d’entrée de gamme à seulement 629€. Seul problème : malgré son bon processeur, il intègre seulement 64 Go de stockage et 4 Go de RAM dans sa version de base. Cette variante est donc réservée à un usage plus limité, dans le secteur de l'éducation par exemple.

Heureusement, d'autres modèles avec 128 Go ou 256 Go de stockage et 8 Go de RAM vont également être proposés ce qui rend ce Laptop Go beaucoup plus polyvalent à mon sens. Ces versions sont affichées respectivement à 799€ et 999€ L'appareil sera livré avec Windows 10 Famille en mode S. Des déclinaisons avec Windows 10 Pro seront également proposées pour les entreprises. L'appareil sera disponible à partir du 27 octobre en trois coloris : bleu, gris et platine.