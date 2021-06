Surface Pro 5, 6, 7 : une nouvelle mise à jour est disponible

Microsoft continue le déploiement de nouveaux firmwares pour ses appareils de la gamme Surface. Aujourd’hui, ce sont trois appareils de la série Surface Pro qui reçoivent une mise à jour. Au menu : des améliorations de stabilité et des correctifs de sécurité.

Après avoir récemment déployé de nouveaux firmware pour les PC portables Surface Book 3, Pro X et Laptop, Microsoft vient aujourd’hui de pousser une nouvelle mise à jour pour sa gamme Surface Pro. Si vous possédez la Surface Pro 7, 6 ou 5, vous pouvez dès à présent la télécharger en vous rendant dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité. Alors, qu’apporte cette nouvelle mise à jour ? Eh bien principalement des correctifs de sécurité et des améliorations de stabilité. Cependant, la Surface Pro 7 reçoit également plusieurs améliorations concernant la connectivité Bluetooth, WiFi ainsi que l’utilisation du tactile. Voici, en détails, les correctifs apportés par ces nouveaux pilotes.

Surface Pro 7

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel - Réseau - 22.40.0.7 Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Cartes réseau 22.40.0.7 Améliore la fiabilité de la connexion Wi-Fi. Intel - Bluetooth - 22.40.0.2 Bluetooth sans fil Intel(R) - Bluetooth 22.40.0.2 Améliore la fiabilité de la connexion BT. Surface - Extension - 3.329.137.0 Processeur de stylet tactile de surface 3.329.137.0 Améliore la stabilité du stylet et du toucher. Surface - Micrologiciel - 9.107.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 9.107.140.0 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 13.0.1763.5 Surface ME - Micrologiciel 13.0.1763.5 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Intel – Système – 2102.100.0.1044 Interface du moteur de gestion Intel(R) – Périphériques système 2102.100.0.1044 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.62.321.1 Client Intel(R) ICLS - Périphériques logiciels 1.62.321.1 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système.

Surface Pro 6

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Système - 6.19.139.0 Rétroéclairage du clavier Surface - Périphériques système 6.19.139.0 Améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 235.3732.768.0 Surface UEFI - Micrologiciel 235.3732.768,0 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.86.3877 Surface ME - Micrologiciel 11.8.86.3877 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Intel – Système – 2102.100.0.1044 Interface du moteur de gestion Intel(R) – Périphériques système 2102.100.0.1044 Résout les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité du système. Surface -Système - 6.119.139.0 Appareil de service d'intégration de surface - Appareils système 6.119.139.0 Améliore l'intégration entre les services système et améliore la stabilité du système.

Surface Pro 5