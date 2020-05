Surface Book 3 : tout savoir sur le nouveau PC portable hybride de Microsoft

Je vous détaillais dans un précédent article tout ce qu’il fallait savoir sur le Surface Go 2, place désormais au Surface Book 3 qui sortira dans le courant du mois de juin. Le nouvel « ovni tactile » de Microsoft destiné aux créateurs débarque prochainement dans une nouvelle génération qui en a sous le capot. Alors, quelles sont ses nouveautés ? Faisons le tour !

Le Surface Book 3 était probablement l'annonce la plus attendue de ce mercredi. Cet appareil sous Windows 10, dédié avant tout aux professionnels créatifs, est complètement inhabituel par sa conception : il ne s’agit pas d’un PC portable, car son clavier détachable vous permet de le transformer en tablette tactile ; son clavier, lui-même renferme une carte graphique dédiée (dans certaines configurations) ainsi qu’une batterie supplémentaire.

Le Surface Book 2 commençait à se faire vieux puisqu’il datait déjà de 2017. Place désormais à son successeur qui offre des avantages non négligeables. Il reste toujours disponible avec un écran de 13,5 pouces (3000 x 2000 pixels) ou de 15 pouces (3240 x 2160 pixels), au choix.

Tous les changements se trouvent à l’intérieur !

Bien qu’il semble en tous points identique au Surface Book 2 d’un point de vue esthétique, le Surface Book 3 est pourtant bien différent quand on jette un œil sous le capot. Avec sa nouvelle mouture, Microsoft souhaite encore aller plus loin puisque son nouvel appareil délivre jusqu’à 50% de puissance supplémentaire par rapport à la génération précédente.

Si cela est possible, c’est grâce à la mise à niveau de ses processeurs Intel vers la 10ème génération. L’appareil est toujours disponible en version Intel Core i5 ou i7 pour ceux qui ont besoin d’encore plus de performances. Le changement de processeur n’est pas la seule modification interne de l’appareil puisque d’autres caractéristiques ont également été revues :

De nouvelles cartes graphiques

Les particuliers qui optent pour l’appareil avec processeur Intel Core i7 bénéficieront d’une puce dédiée Nvidia GTX 1650 Max-Q en version 13,5 pouces et Nvidia GTX 1660 Ti en version 15 pouces. Notez qu’avec le processeur Intel Core i5, le GPU n’est pas dédié puisqu’il s’agit de l’Intel Iris Plus Graphics. Quant aux entreprises, elles peuvent désormais opter pour un GPU professionnel à savoir le Nvidia Quadro RTX 3000, mieux optimisé pour les applications 3D. Plus de mémoire et de stockage

De nouvelles options de mémoire ont été ajoutées puisqu’il est possible de configurer l’appareil avec 32 GB de mémoire vive. De plus, la déclinaison avec 1To de stockage est proposée avec un SSD de type M.2 2280, l’un des plus rapides du marché. Une version avec 2To de stockage a également été annoncée mais ne semble pas disponible chez nous. Une meilleure connectivité

La Surface Book 3 embarque désormais la connectivité sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0.

Notez que Microsoft a également corrigé un point fâcheux du Surface Book 2 avec cette nouvelle itération. Pour rappel, certains utilisateurs avaient signalé que leur appareil se déchargeait dans certains jeux vidéo alors qu’il était branché sur secteur. Il pouvait même s’éteindre après une utilisation prolongée de ce type. Microsoft a désormais mis à niveau le chargeur du Surface Book 3 vers un modèle plus puissant qui délivrera suffisamment de courant même lors d’une utilisation intensive.

Les prix et configurations du Surface Book 3

Le Surface Book 3 est disponible dans de nombreuses configurations. Certaines sont réservées aux particuliers alors que d’autres sont destinées aux professionnels. Petite astuce, en vous rendant dans la section professionnelle du Microsoft Store, il est tout de même possible pour les particuliers de la commander. Voici les différentes configurations proposées.

Surface Book 3 (13,5 pouces) - particuliers - Windows 10 Home

Intel Core i5, carte graphique Intel Iris, 8 Go de RAM, 256 Go SSD pour 1799 euros

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 16 Go de RAM, 256 Go SSD pour 2 249 euros

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 32 Go de RAM, 512 Go SSD pour 2799 euros

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 32 Go de RAM, SSD 1 To pour 3049 euros

Surface Book 3 (15 pouces) - particuliers - Windows 10 Home

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM, 256 Go SSD pour 2599 euros

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 32 Go de RAM, 512 Go SSD pour 3099 euros

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 32 Go de RAM, SSD 1 To pour 3349 euros

Surface Book 3 (13,5 pouces) - professionnels - Windows 10 Pro

Intel Core i5, carte graphique Intel Iris, 8 Go de RAM, 256 Go SSD pour 1899 euros

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 16 Go de RAM, 256 Go SSD pour 2349 euros

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 32 Go de RAM, 512 Go SSD pour 2899 euros

Intel Core i7, GeForce GTX 1650, 32 Go de RAM, SSD 1 To pour 3149 euros

Surface Book 3 (15 pouces) - professionnels - Windows 10 Pro

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM, 256 Go SSD pour 2699 euros

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 32 Go de RAM, 512 Go de SSD pour 3199 euros

Intel Core i7, GTX 1660 Ti, 32 Go de RAM, SSD 1 To pour 3 499 euros

Intel Core i7, Quadro RTX 3000, 32 Go de RAM, 512 Go SSD pour 3 899 euros

Intel Core i7, Quadro RTX 3000, 32 Go de RAM, SSD 1 To pour 4149 euros

En vente dès le 5 juin, en précommande dès aujourd’hui

Le Surface Book 3 arrive dans de nombreux marchés dont la France, La Belgique et la Suisse à compter du 5 juin. Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, son prix débute à 1799€ et peut monter jusqu’à 4149€ dans sa configuration la plus élevée.

Si vous désirez la précommander dès aujourd’hui, Microsoft vient de l’ajouter sur sa boutique officielle. Je vous renvoie également sur ce lien pour retrouver toutes les caractéristiques techniques de ce nouvel appareil.