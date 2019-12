Windows 7 : un hack pour profiter des mises à jour payantes gratuitement

La fin de Windows 7 est proche puisqu’à compter du 14 janvier 2020, le système d’exploitation ne sera plus supporté. En clair, plus aucune mise à jour ne sera distribuée pour les utilisateurs sauf pour ceux qui ont opté pour un support étendu payant… Des petits malins ont décidé de sortir un outil pour contourner le système.

Des mises à jour payantes dès 2020

Les utilisateurs « standards » de Windows 7 ne recevront plus de mises à jour à compter du 14 janvier prochain. Seuls les abonnés au programme « Extended Security Updates » seront éligibles aux mises à jour jusqu’en 2023 et la facture risque d’être bien salée en fonction de la taille du parc informatique et de la durée de cet abonnement.

Inutile de vous dire que cette offre concerne les grosses entreprises qui sont prêtes à allonger quelques billets pour continuer de profiter des mises à jour de sécurité mensuelles et d’un support personnalisé de la part de Microsoft.



Un hack pour contourner (temporairement?) le système

Devoir payer des mises à jour alors qu’on souhaite simplement rester sous Windows 7, voilà une situation inimaginable pour certains utilisateurs... ou plutôt hackers. La solution était toute trouvée : développer un outil permettant de contourner le système de vérification des PC éligibles à recevoir les futures mises à jour de Windows 7 (qui pour rappel deviendront payantes passé le 14 janvier 2020).

Je ne vais pas donner ici plus d’informations à ce sujet puisqu’il s’agit très clairement de piratage et il y a de fortes chances que Microsoft bloque cette possibilité d’ici peu, mais j'en profite plutôt pour vous inciter à passer à Windows 10 si ce n'est déjà fait !

Pourquoi ne pas plutôt installer Windows 10 ?

Pour rappel, la mise à niveau vers Windows 10 est entièrement gratuite à partir du moment où vous disposez d’une clé valide de Windows 7 ou 8. C’est, pour moi, la meilleure solution pour continuer à profiter d’un environnement sécurisé et des dernières nouveautés du système d’exploitation.

La manœuvre est très simple à réaliser et j’ai d’ailleurs publié un petit guide pour mettre à niveau facilement son PC vers Windows 10. De plus, si vous avez un souci d’installation (message d’erreur ou autre), vous pouvez demander de l’aide dans le forum.

Si vous souhaitez toutefois rester sur Windows 7, dites-nous dans les commentaires en quoi vous le préférez à Windows 10 ?