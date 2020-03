Windows 10 devrait-il ressembler à ce concept pour être plus cohérent ?

Je partage régulièrement avec vous des concepts, que ce soit de produits Surface ou d'interfaces de Windows 10. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir celui de Genrole Caspe au travers d'une vidéo très aboutie.

Windows 10, un système incohérent sur le plan visuel ?

Si l’on peut reprocher quelque chose aujourd’hui à Windows 10, c’est probablement son manque de cohérence. Bien que Microsoft apporte à son système des touches modernité grâce, par exemple, aux nouvelles icônes, Windows 10 hérite d’éléments d’une toute autre époque. L’explorateur de fichiers en est un bon exemple, mais il ne s’agit pas là du « pire ». En s’enfonçant dans le système d’exploitation, on y trouve encore des icônes bien plus anciennes. Il suffit de vouloir modifier celle d’un raccourci pour s’en rendre compte.

Depuis la sortie de Windows 10, Microsoft tente pourtant de se séparer de ces éléments vieillissants. La suppression progressive du panneau de configuration en est un très bon exemple. Cependant, près de cinq ans après la sortie de son système, celui-ci est encore et toujours présent même si les Paramètres s’étoffent au fur et à mesure des mises à jour de fonctionnalité. L'enchevêtrement des différentes couches du système d'exploitation semble donner du fil à retordre à Microsoft.

Ce n’est pas étonnant, finalement, que la firme reparte d’une feuille blanche en annonçant Windows 10X, le futur système moderne qui équipera dans un premier temps les tablettes pliables. Cependant, de nombreuses rumeurs laissent présager son arrivée par la suite sur les appareils plus classiques comme les PC. L'avenir nous dira si elles se vérifieront.



Un concept très abouti de Windows 10

Face à ces incohérences qui peuvent parfois conduire à un manque cruel d’ergonomie, de nombreux designers s’attèlent régulièrement à proposer leur vision de Windows. J’ai eu envie de partager avec vous le concept de Genrole Caspe qui a partagé son « expérience Windows réimaginée ». Même si je ne suis pas spécialement fan de la séparation des différents modules, je trouve son approche particulièrement intéressante.

Le Menu Démarrer me paraît mieux réussi que celui de Microsoft qui débarquera dans une future mise à jour, et on peut d’ailleurs constater que les tuiles dynamiques ont toujours leur place dans ce concept. Bref, voici la vidéo pour vous en faire une idée. N’hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez !