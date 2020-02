Microsoft fusionne Windows Experience et Surface, supervisé par Panos Panay

Panos Panay est l’un des personnages que je suis le plus dans la sphère Microsoft. Et pour cause : il est le responsable de la division Surface. A compter de maintenant, il sera également le chef de Windows Experience (client).

Microsoft vient d’annoncer une très grosse réorganisation au sein de ses départements. Parmi ceux qui nous intéressent, la firme a annoncé la fusion de la branche Windows Experience avec la partie Device. En clair, les équipes en charge de l’interface Windows et du matériel (Surface et OEM) ne seront plus séparées à l’avenir. Panos Panay, précédemment responsable de la branche Surface, prendra la tête de ce nouveau groupe de travail. De son côté, Joe Belfiore qui dirigeait précédemment la branche Windows prendra désormais la direction d’Office. D'autres changements, notamment pour la direction de Teams et Microsoft 365 ont également été annoncés.

Pour Panos Panay, cette nouvelle réorganisation est une excellente opportunité pour améliorer l’expérience client Windows pour l’ensemble de l’écosystème PC :

« Personnellement, je suis très heureux de diriger Windows Client pour Microsoft, ce qui nous aidera à rationaliser nos processus de prise de décision, à définir clairement nos priorités et à offrir la meilleure expérience utilisateur final du processeur aux systèmes d'exploitation de Microsoft et aux services et applications connectés aux appareils (OEM et Surface). Nous pensons que cela améliorera l'expérience client Windows pour l'ensemble de l'écosystème PC. Concevoir le matériel et les logiciels ensemble nous permettra de faire un meilleur travail sur nos paris autour de Windows à long terme (double écran, diversité de processeur, connectivité, plate-forme applicative, etc.) et d'avoir une direction unique autour de l’expérience client Windows. Cela conduira à des priorités cohérentes et des ressources à travers tous les clients Windows et nous aidera tous à accélérer l'innovation et à améliorer l'exécution. C'est un moment et une opportunité incroyables pour apporter plus d'énergie à Windows et à nos clients utilisant Windows. Ce ne sera pas facile, mais étendre notre croissance sera la clé de la stratégie de notre entreprise. »

Il faut savoir que cette réorganisation n’affecte pas les équipes de développement de Windows Core OS qui continueront à faire partie de la branche Azure Engineering. Cette fusion permettra surtout à Microsoft de mieux faire évoluer ensemble l’ergonomie et les interactions entre les PC, tablettes (et appareils de demain) avec le système d’exploitation Windows embarqué. Je serais tout de même curieux de connaître la réaction des principaux OEM (Dell, Asus, etc) puisque la branche Surface de Microsoft leur fait clairement concurrence. De plus, elle occupe une part de plus en plus importante dans le marché des PC.