Windows 11 : la barre de recherche arrive sur le bureau (Insider)

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 11 pour les Insiders. Numérotée 25120, cette nouvelle build, uniquement disponible dans le canal de développement, apporte une nouveauté sur le bureau ainsi que des correctifs.

Alors que la prochaine mise à jour grand public de Windows 11 se prépare dans le canal Beta, Microsoft a introduit la semaine dernière dans le canal Dev la première build Insider qui contiendra les fonctionnalités que l’on retrouvera en 2023. Pour l’instant, peu de nouveautés y sont présentes si ce n’est les « Actions suggérées » comme je vous en parlais la semaine dernière. Il en sera de même cette semaine puisque la build 25120 fraîchement disponible ne contient qu’une seule réelle nouveauté.

Une barre de recherche intégrée au bureau

Pouvoir rechercher des contenus directement sur le bureau, voilà une nouvelle expérience proposée par cette nouvelle version de Windows 11 proposée aux Insiders dans le canal Dev. Microsoft a en effet positionné en haut et au centre du bureau une barre de recherche afin de rendre celui-ci plus interactif. Si vous n’aimez pas cette possibilité, un simple clic droit sur le bureau > Afficher plus d’options > Afficher la recherche permet de le masquer.

Comme Microsoft l’indique, rien ne garantit que cette nouveauté débarque pour les utilisateurs grand public en 2023. La firme permet aux utilisateurs de tester ce concept et s’appuiera sur les retours pour la conserver, ou non.

La build 25120 contient également quelques correctifs liés aux Actions suggérées, paramètres, gestionnaire des tâches ou encore concernant un bug dans Windows Update. Quelques problèmes connus existent également, notamment pour les sous-titres en direct ou pour ceux qui utilisent Easy Anti-Cheat.