Windows 11 : la build 22000.132 est disponible pour les Insiders

Microsoft a déployé une nouvelle build Insider de Windows 11. Elle apporte principalement des améliorations et correctifs mineurs ainsi que de nouvelles versions d’applications via le Microsoft Store.

La semaine dernière, Microsoft avait publié la build 22000.120 de Windows 11 qui apportait un Widget Famille ainsi que quelques petites améliorations dans l’Explorateur de fichiers. Cette semaine, c’est déjà au tour de la build 22000.132 de faire son apparition. Si vous avez rejoint le programme Insider dans les canaux Dev ou Beta, vous pouvez dès à présent la télécharger.

Quoi de neuf avec la build 22000.132 ?

Cette nouvelle préversion de Windows 11 n’apporte pas de grosses nouveautés mais se concentre principalement sur des correctifs et améliorations mineures. Parmi ces changements :

Le chat de Microsoft Teams est désormais disponible pour les Insiders dans le canal Beta avec me support des appels et vidéos de groupe ;

Windows 11 profite également de plusieurs correctifs liés notamment à la barre des tâches, aux Widgets ou à la recherche. Ce n'est pas pour autant que le nouveau système est exempt de bug comme le rappelle Microsoft dans son changelog officiel.

En plus de la sortie de cette nouvelle version, Microsoft en a également profité pour mettre à jour plusieurs applications sur Windows 11 dont le nouveau Microsoft Store, l’outil de capture d’écran, l’application Courrier et calendrier ainsi que la calculatrice. Pour plus d’informations, je vous renvoie vers le blog Insider.