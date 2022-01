Pourquoi certains pilotes sur votre PC sont datés de 2006... voire 1968 ?

Les pilotes de certains de vos périphériques sont datés de 2006… voire de 1968 ? Eh bien rassurez-vous, ils sont probablement à jour ! Mais pourquoi de telles dates se retrouvent-elles dans les entrailles de Windows ? Il y a une explication à cela, laissez-moi vous expliquer !

Vous vous dites qu’il est plus que temps de mettre à jour votre PC pour pouvoir enfin profiter de pilotes à jour qui amélioreront incontestablement la stabilité et la rapidité de votre machine ? Je ne dis pas que cela ne sert à rien d’installer des mises à jour, loin de là, mais sans vouloir casser l’ambiance, cela n’y changera probablement si vos drivers datent de 2006… ou de plusieurs décennies plus tôt !

Si vous fouillez de temps en temps dans le Gestionnaire de périphériques, vous avez peut-être remarqué une info assez surprenante. En effet, en consultant les propriétés d’un périphérique matériel ou d’un composant sur Windows 10 ou Windows 11, on peut parfois constater que le pilote installé date du 21/06/2006. Etonnant n’est-ce pas, puisque certains composants de votre PC n’existaient probablement pas encore à cette époque et que Windows Vista ne voyait le jour qu’un an plus tard. Pire encore, certains pilotes sont même datés du 18/07/1968 alors que le tout premier PC grand public ne voyait le jour que plusieurs années plus tard. Est-ce encore un bug de Windows ? Eh bien non, c’est tout à fait volontaire et vous n’y êtes absolument pour rien !

Une histoire de compatibilité !

Afin de pouvoir faire fonctionner votre SSD, votre souris ou votre imprimante dès le premier démarrage de votre PC, Microsoft préinstalle sur Windows des pilote dits génériques. Cependant, Microsoft n’est le seul à proposer des pilotes matériel.

Si vous achetez une souris sans fil Logitech par exemple, le constructeur fournira également un pilote afin d’offrir des fonctionnalités supplémentaires comme pouvoir retourner le pourcentage de la batterie restante dans son logiciel G-HUB ou personnaliser certains boutons. Pour permettre cela, il faut un pilote particulier. Oui, mais si Microsoft publie une mise à jour de son pilote générique pour les souris, il va écraser celui de Logitech, non ?

Autre situation : si vous achetez un PC portable de marque ASUS par exemple, le constructeur OEM propose également ses propres pilotes alors qu’il utilise des composants matériels conçus par Intel. Cependant, si Intel publie une mise à jour de son pilote, sa date étant postérieure au pilote ASUS, il risque donc de le remplacer alors qu’il est moins complet, non ?

Je pense que vous comprenez où je veux en venir : Microsoft et Intel antidatent leurs pilotes pour éviter les problèmes de compatibilité ! Comme on peut le lire sur un blog technique du site de Microsoft, lorsque le système recherche un pilote à utiliser pour un matériel particulier, il le classe selon différents critères. Si un pilote correspond parfaitement à l'ID du matériel, il devient alors le meilleur candidat. Et si plus d'un pilote fournit une correspondance parfaite, alors celui avec l'horodatage le plus récent est choisi. S'il y a toujours égalité, alors celui avec le numéro de version de fichier le plus élevé est choisi. Le fait d’antidater un pilote permet donc au pilote personnalisé fourni par le fabricant de conserver la priorité par rapport au pilote fourni par Windows ou Intel.

Pour la petite histoire, Microsoft a choisi a date du 21 juin 2006 car la firme a publié la version RTM de Windows Vista à cette époque. Concernant Intel, le 18 juillet 1968 n’est autre que la date à laquelle la société a été fondée.