Windows 10 est encore largement plus utilisé que Windows 11

Le déploiement de Windows 11 a commencé en octobre, et son adoption est de plus en plus importante au fil des mois. Cependant, Windows 10 reste aujourd’hui le plus utilisé. Selon AdDuplex, seuls 16% des utilisateurs ont à ce jour basculé vers le nouveau système (ou ont acheté un nouveau PC en étant équipé).



La régie de publicité AdDuplex qui se base sur un panel de plus de 60.000 utilisateurs a partagé de nouvelles statistiques au sujet des deux derniers systèmes d’exploitation de Microsoft, à savoir Windows 10 et Windows 11. Avec le rapport du mois de janvier, on apprend ainsi que Windows 11 est encore loin d’être installé sur la majorité des PC. En effet, le nouveau système occupe 16.1% du marché en janvier 2022 (+0.4% d’Insiders). Par rapport à novembre, c’est tout de même une belle augmentation puisque le système n’occupait alors que 8.6% de part de marché.

La version la plus populaire actuellement reste la version 21H1 de Windows 10 avec 28.6% de parts de marché. En deuxième place, on retrouve la version 20H2 avec 26.3% de PDM. Ces deux versions sont peu à peu remplacées par la version 21H2 (12.1%) datant de l’automne dernier. AdDuplex dévoilait d’ailleurs que la version 21H2 de Windows 10 « a presque triplé sa part au cours de la période où Windows 11 l'a presque doublée ».

Loin derrière se retrouvent les versions qui ne sont plus supportées par Microsoft à savoir les versions 2004, 1909, 1903... Notons toutefois qu’ensemble, ces anciennes versions occupent tout de même près de 15% du marché, ce qui veut dire que de nombreux utilisateurs ne reçoivent aujourd’hui plus les mises à jour mensuelles de sécurité. Si vous en faites partie, pensez à mettre votre PC à jour !

Microsoft a dévoilé il y a peu que Windows était désormais utilisé sur plus d’1.4 milliards de PC sans toutefois révéler quelle proportion de PC exécutaient Windows 11. Ces statistiques fournies par AdDuplex peuvent nous permettre de réaliser quelques estimations. J’en profite pour rappeler que Microsoft a annoncé il y a peu qu’une mise à jour importante de son système (hors MAJ de fonctionnalité) arrivait en février. Plus d’informations sont à découvrir dans cet article.