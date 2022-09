Windows 11 : 20.000 applications Android peuvent être installées sur votre PC

Depuis son annonce l’année dernière, Windows 11 devait arriver avec une fonctionnalité de taille : la prise en charge des applications Android. Jusqu’à présent, cette possibilité n’était offerte en Preview qu’Outre-Atlantique et au Japon, mais Microsoft vient de l’étendre à de nombreux pays dont la France et la Belgique.

Si vous rêvez de pouvoir exécuter les applications Android sur votre PC, c’est désormais possible en France, en Belgique et dans d’autres pays d’Europe. Plus la peine de télécharger un émulateur gourmand en ressources puisque la prise en charge des applications est native grâce à l’intégration dans Windows 11 d’un sous-système Android. Cependant, n’imaginez pas pouvoir profiter de toutes les applications et jeux du catalogue Google Play...

Amazon AppStore, disponible chez nous sur PC

Pour pouvoir installer ces applications Android sur votre PC, une seule possibilité officielle : passer par l’Amazon AppStore. Microsoft a en effet signé un partenariat avec le géant de l’e-commerce pour intégrer les applications de cette plateforme sur Windows 11. Auparavant, seuls les utilisateurs résidant aux Etats-Unis et au Japon pouvaient en profiter. Microsoft a désormais confirmé étendre la liste des pays prenant en charge l’Amazon AppStore. Un total de 31 régions dont la Belgique et la France peuvent à ce jour utiliser cette fonctionnalité.

Microsoft a confirmé que 20.000 applications et jeux sont actuellement compatibles sur PC. Le catalogue sera encore étendu par la suite puisque cette fonctionnalité est toujours en Preview. Si vous souhaitez tester, il suffit de vous rendre sur le Microsoft Store, rechercher « Amazon AppStore » et parcourir la liste des applications et jeux offerts par la plateforme. Attention, tous les PC ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité... même si vous y avez installé Windows 11.