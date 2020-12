Project Latte ou comment les applications Android pourraient tourner sur PC

Comme je vous l’expliquais la semaine dernière, Microsoft travaillerait sur une fonctionnalité permettant d’exécuter des applications Android directement sur Windows 10. Nous avons désormais plus d’informations sur le fonctionnement de cette solution, qui, pour rappel, n’a pas encore été officialisée par Microsoft.

Microsoft prévoirait deux mises à jour de fonctionnalités de Windows 10 pour 2021. La première, baptisée Windows 10 21H1 serait mineure et n’intègrerait pas ou peu de nouveautés. La seconde, nommée Windows 10 21H2 serait quant à elle majeure, et parmi ses nouveautés pourrait figurer le support des applications Android sur Windows 10. Comment cela fonctionnerait-il ? Voici les premières informations (non officielles) à ce sujet.

Un travail minime des développeurs

N’espérez pas télécharger l’application Google Play Store pour Windows 10 et installer, grâce à elle, facilement toutes les applications disponibles sur Android sur votre PC. Même, si cette solution serait clairement géniale pour l’utilisateur, on voit mal Google et Microsoft travailler main dans la main pour offrir une telle possibilité. Non, pour permettre l’exécution d’apps Android sur PC, Microsoft travaillerait actuellement sur « Project Latte » et celui-ci demandera tout de même une action des développeurs qui devraient publier leur application directement sur le Microsoft Store.

Selon les sources de Windows Central, Project Latte permettra aux développeurs d’apporter leur application Android sur Windows 10 avec peu ou pas de modifications. Il leur suffira de packager leurs applications sous le format universel MSIX, qui offre une expérience d’empaquetage moderne à toutes les applications pour Windows. Ensuite, ils pourront publier le fichier directement sur le Microsoft Store. Une fois l’application validée par les équipes de Microsoft, l’utilisateur n’aura plus qu’à la télécharger depuis le Microsoft Store. L’application pourrait ensuite être exécutée grâce au sous-système Windows pour Linux (WSL) qui intégrerait une surcouche Android créée par Microsoft.

De bonnes performances grâce à l'accélération matérielle

L’avantage de cette solution est que l’accélération matérielle utilisant le GPU serait même prise en charge ce qui devrait offrir de belles performances, bien supérieures à celle qu’offrent les émulateurs aujourd’hui.

En revanche, il est peu probable que les services Google Play soient supportés, ce qui impliquerait que les développeurs qui les utilisent doivent tout de même adapter leur application pour supprimer ces services avant de la soumettre sur le Microsoft Store. Etant donné la multiplication des stores alternatifs pour Android (Amazon Appstore et Huawei App Gallery notamment), de nombreux éditeurs publient déjà une version de leurs applications sans les services Google. Ce problème n’en est donc pas vraiment un finalement, d'autant plus que toutes les applications n'utilisent pas ces services.

En attendant l’arrivée de cette possible fonctionnalité pour 2021 ou plus tard peut-être, rappelons qu’actuellement, les deux principales possibilités pour utiliser une application Android sur Windows 10 est de passer par un émulateur ou d’utiliser l’application Votre Téléphone si vous avez un téléphone de marque Samsung.