Clippy va faire son grand retour sur Windows et Teams !

Vous vous rappelez de cette petite trombone si adorable qui vous glissait à l’oreille de doux conseils pour mieux utiliser la suite Office ? Bonne nouvelle, Clippy va revenir sur Windows… avec plus de 1800 autres emojis !

Clippy, c’est probablement l’assistant le plus détesté des utilisateurs d’Office. S’il ne vous dit rien, c’est que vous êtes trop jeune pour avoir eu la chance de le rencontrer puisqu’il est né en 1997 (j’ai l’impression d’être un dinosaure en écrivant ceci ^^). Malgré sa personnalité détestable, il n’a pas laissé les utilisateurs indifférents. Preuve en est : le célèbre trombone a recueilli plus de 162.000 likes après que Microsoft ait promis de remplacer l’émoji trombone par Clippy si son tweet dépassait les… 20.000 likes.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC

— Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

Plus de 1800 nouveaux émojis à venir sur Windows 11

Dans un long billet sur Medium, Microsoft a expliqué pourquoi et comment la firme avait travaillé sur la conception de nouveaux émojis. Il est vrai que ces petites icônes qui égaient nos conversations sont de plus en plus employées, même dans le monde du travail aujourd’hui alors qu’ils étaient auparavant réservés à nos conversations privées. C’est pour cette raison que près de 1800 nouveaux émojis débarqueront d’ici la fin de l’année sur Windows 11, Microsoft 365 ou encore Teams.

Vous l’aurez compris, Clippy fait également partie de cette nouvelle collection. Son look sera bien différent puisque Microsoft troque la 2D pour la 3D avec ces nouveaux émojis aux couleurs bien plus vives et saturées que ce à quoi nous sommes habitués aujourd’hui ! Le dernier rafraîchissement des émojis datait de 2016.