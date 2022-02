Windows 11 et les PC incompatibles : Microsoft va diffuser un avertissement

Avec la sortie de Windows 11, de nombreux PC pourtant pas si vieux ont été mis à l’écart par Microsoft. En effet, pratiquement tous les appareils conçus avant 2017 ne peuvent pas recevoir la mise à jour de manière officielle. La raison officielle évoquée par le géant américain : le processeur n’est pas supporté par le nouveau système d’exploitation ou le PC n’embarque pas de puce TPM 2.0… mais cela n’a pas découragé une partie des utilisateurs à installer Windows 11.

Tout comme moi, de nombreux utilisateurs ont tout de même forcé l’installation et ont été heureux de constater que le nouveau système d’exploitation fonctionnait parfaitement bien sur leur PC dit « obsolète ». Le système fonctionne de la même façon que sur un PC supporté, et les mises à jour peuvent bien être téléchargées depuis Windows Update… enfin, jusqu’à présent. Cette "limitation logicielle" est donc difficilement compréhensible par une large partie de la communauté qui crie à l'injustice ou à l'obsolescence logicielle.

Microsoft va-t-il serrer la vis ?

Si votre PC ne répond pas à la configuration minimale et que vous y avez installé Windows 11, un nouveau message d’alerte va prochainement s’afficher dans l’application Paramètres. En effet, certains Insiders ont vu un message s’afficher dans l’entête des Paramètres indiquant que leur appareil ne répondait pas aux exigences de Windows 11.

En cliquant sur cette alerte, les utilisateurs sont visiblement redirigés vers une page du site de Microsoft expliquant les risques d’exécuter Windows 11 sur un appareil non supporté à commencer par les problèmes de compatibilité. L’autre problème qui pourrait se présentait à l’avenir pour les utilisateurs qui ont forcé l’installation sur un PC incompatible concerne les mises à jour. Microsoft a d’ailleurs été très clair à ce sujet :



« Les appareils qui ne répondent pas à ces exigences système ne seront plus garantis pour recevoir des mises à jour, y compris, mais sans s'y limiter, les mises à jour de sécurité »

Microsoft pourrait donc décider de ne plus déployer de mise à jour sur les PC non supportés. Même s’il y a peu de chances que cela soit le cas (malgré l’avertissement) pour les mises à jour cumulatives de sécurité (enfin, on l’espère), on peut sans problème imaginer que les mises à jour de fonctionnalité n’arrivent plus sur les PC incompatibles… Enfin, certains petits malins arriveront probablement à contourner ces mesures limitantes grâce à de petites manipulations du registre ou d'autres techniques bien connues. Attention tout de même à ne pas télécharger les mises à jour de Windows 11 sur des sites non officiels qui peuvent contenir virus et malwares. Plusieurs cas du genre ont été rapportés récemment.