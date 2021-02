Surface Book 3 : une nouvelle mise à jour est disponible

Répond aux mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Améliore les performances graphiques du système, la stabilité et la sécurité.

Améliore l'intégration entre les services système et la stabilité.

Extension graphique Intel (R) Iris (R) Plus

Améliore les performances graphiques du système, la stabilité et la sécurité.

Intel (R) Iris (R) Plus Graphics - Cartes graphiques

Version et mise à jour

Microsoft vient de déployer un nouveau firmware à destination du Surface Book 3 . Celui-ci est autant disponible pour la version 13.5 pouces que la version 15 pouces. Il apporte plusieurs drivers qui concernent notamment la puce graphique embarquée Intel Iris, ainsi que le GPU dédié NVIDIA Geforce GTX. Après installation de cette mise à jour, vous profiterez, d’après le changelog officiel, d’une meilleure stabilité et de performances graphiques améliorées. Voici ce qu’a indiqué Microsoft à son sujet :

Surface Book 3

