Windows 11 recense déjà des millions d’utilisateurs avant même son lancement !

Windows 11 sera officiellement lancé le 5 octobre prochain et pourtant, plusieurs millions d’utilisateurs ont déjà installé le nouveau système d’exploitation…

Comme chaque mois, la régie de publicité AdDuplex publie ses statistiques relatives à Windows. Les chiffres de septembre viennent de sortir, et ils nous donnent un bel aperçu des parts de marché des différentes versions de Windows actuellement en circulation. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, Windows 11 recense déjà pas moins d’1,3% d’utilisateurs dans le monde. Cela peut sembler peu, mais c’est pourtant assez énorme puisque le système ne sort officiellement que dans une semaine.

Difficile de quantifier très exactement le nombre d’utilisateurs que ces 1.3% représentent, mais rappelons que Windows 10 est utilisé sur plus d’1,3 milliards de PC dans le monde et ce chiffre date déjà d’avril 2021. On imagine donc qu’il a encore évolué depuis lors. On peut donc facilement en déduire que plusieurs millions d’utilisateurs ont déjà installé Windows 11 sur leur PC. Il s’agit uniquement d’Insiders qui testent le nouveau système dans l’un des canaux de prévisualisation. Seuls 0.3% des Insiders d’ailleurs sont restés cantonnés à Windows 10.

Concernant les autres statistiques, on peut constater que la version 21H1 datant d’avril dernier est désormais celle qui est la plus utilisée sur PC avec une part de marché de 38.1%. Juste derrière, c’est la version 20H2 qui occupe également une place importante avec 36.1% des utilisateurs. En troisième place, on retrouve la version 2004 de Windows 10 qui est la dernière version grand public encore supportée par Microsoft. Elle enregistre 14,5% de part de marché. Enfin, on peut constater que près de 10% des utilisateurs exécutent une version obsolète de Windows 10.

Terminons cet article en nuançant le fait qu'AdDuplex se base sur un panel de 80.000 utilisateurs qui utilisent des applications dans lesquelles leur publicité est affichée. Ces chiffres sont donc à prendre avec du recul, mais ils permettent de montrer quelques tendances !