Windows 11 : la build 25126 débarque pour les Insiders

Microsoft a distribué une nouvelle mise à jour de Windows 11 auprès des Insiders. Cette nouvelle build, numérotée 25126, est uniquement distribuée dans le canal Dev. Faisons le tour de ses nouveautés.

Si vous faites partie du programme Insider et avez configuré la réception des mises à jour via le canal Dev, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle update. Numérotée 25126, cette mise à jour apporte relativement peu de nouveautés si ce n’est un remaniement dans les Paramètres dans la rubrique « Gérer votre compte Microsoft ». En effet, cette mise à jour vous permettra d'afficher tous les produits Microsoft 365 Office pris en charge sous licence sur votre compte et vous pouvez afficher les détails de votre produit ou installer Office en cliquant sur le bouton « Afficher les détails ».

Outre cette petite nouveauté, la mise à jour apporte également plusieurs correctifs qui permettent de résoudre la survenue d’un écran bleu « DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL », un plantage lié à Explorer.exe ou encore un mauvais affichage dans le Gestionnaire des tâches. Voici les différents correctifs que contient cette build 25126 tels que détaillés par Microsoft dans le changelog.



[Général]

Nous avons corrigé le problème qui faisait que certains initiés rencontraient une vérification de bogue avec l'erreur DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL dans pci.sys provoquant une restauration en essayant d'installer les dernières versions dans le canal de développement.

Nous nous sommes efforcés d'atténuer le problème qui faisait que le service de l'assistant de compatibilité des programmes utilisait une quantité étonnamment élevée de CPU pour certains initiés après la mise à niveau vers les dernières versions d'aperçu d'initié dans le canal de développement.

[Menu Démarrer]

Si le clavier tactile est ancré, il ne devrait plus se fermer de manière inattendue lorsque vous essayez de modifier le nom d'un dossier dans Démarrer.

[Chercher]

Correction d'un crash d'explorateur.exe à fort impact qui pouvait survenir lors de l'utilisation de la recherche.

[Réglages]

L'image d'aperçu sous Personnalisation > Écran de verrouillage ne doit plus être inversée lors de l'utilisation d'une langue d'affichage arabe ou hébreu.

[Gestionnaire des tâches]

Si explorer.exe s'est bloqué, cela ne devrait plus bloquer le Gestionnaire des tâches.

Correction d'un problème où les menus contextuels ne suivaient pas le même mode (clair ou sombre) que le gestionnaire de tâches lui-même pour certains initiés.

Correction d'une faute de frappe dans l'info-bulle "Minimize on use".

Si vous avez masqué les graphiques sur le côté de la page Performances, la couleur des cercles utilisés à la place doit maintenant correspondre au graphique dans la vue récapitulative.

Résolution d'un problème où l'état Ne répond pas pour certaines applications n'était pas reflété sur la page Processus.

[Windows Sandbox]

Suppression de l'option Verrouiller dans le menu Démarrer car elle ne fonctionnait pas.

[Autre]

Correction d'un problème où l'utilisation de "Ouvrir toutes les imprimantes actives" à partir de l'icône de l'imprimante dans la barre d'état système ouvrait de manière inattendue l'explorateur de fichiers lorsqu'il n'y avait pas de files d'attente actives.

Pour rappel, le canal Dev et le canal Beta suivent désormais deux branches de développement différentes. Les nouveautés que l’on peut donc découvrir aujourd’hui ne seront pas disponibles avant mi-2023 pour les utilisateurs grand public.