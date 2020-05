Windows 10 : la version 32 bits est abandonnée sur les nouveaux PC

Alors que la mise à jour de fonctionnalité vers la version 2004 est en approche, Microsoft a annoncé la fin du support de Windows 10 en version 32 bits pour les nouveaux PC.

Microsoft a mis à jour une page de son site de support concernant la configuration minimale requise pour la version 2004 de Windows 10. On apprend ainsi que la firme ne mettra plus à disposition des OEM Windows 10 en version 32 bits. Il faut bien dire que la grande majorité des PC embarquent aujourd'hui un processeur 64 bits qui permet notamment de gérer bien plus de mémoire vive. Voici ce qu’a indiqué Microsoft dans sa documentation :

À partir de Windows 10, version 2004, tous les nouveaux systèmes Windows 10 devront utiliser des versions 64 bits et Microsoft ne publiera plus de versions 32 bits pour la distribution OEM. Cela n'affecte pas les systèmes clients 32 bits fabriqués avec des versions antérieures de Windows 10; Microsoft reste déterminé à fournir des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité sur ces appareils, y compris la disponibilité continue des médias 32 bits dans les canaux non OEM pour prendre en charge divers scénarios d'installation de mise à niveau.

Rassurez-vous si vous disposez d’un ancien PC disposant d’une architecture 32 bits : vous continuerez à recevoir les mises à jour de fonctionnalité de Windows 10. Ce changement n’affecte que les nouveaux PC. Cependant, beaucoup y voient déjà un premier pas vers l’abandon, à terme, du support de Windows 10 en version 32 bits. Rien n’a été communiqué sur ce point, mais il est clair que cela ne se fera pas avant plusieurs années.

Les autres exigences matérielles restent inchangées

En ce qui concerne les autres exigences matérielles, rien ne change vraiment puisque Microsoft conseille toujours un minimum de 2Go de RAM pour installer Windows 10 (64 bits) et 1 Go de RAM pour la version 32 bits. Niveau stockage, un disque dur ou SSD de minimum 32 Go est requis pour installer la version 2004 de Windows 10. J’en profite pour vous renvoyer vers ce tutoriel pour savoir comment libérer un peu de place sur son PC avant l’arrivée de la prochaine mise à jour.