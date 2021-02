Votre Téléphone : utilisez plusieurs applications Android simultanément !

Microsoft veut lier votre PC et votre smartphone pour n’en faire qu’un avec l’application Votre Téléphone. Vous pouviez déjà passer ou recevoir des appels depuis votre PC, gérer vos SMS, consulter et copier vos photos, recevoir vos notifications et interagir avec celles-ci, ou même exécuter une application de smartphone. C'est loin d'être fini puisque de nouvelles améliorations ont encore débarqué avec la dernière mise à jour.

Utiliser plusieurs applications simultanément !

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour publique de l'application Votre téléphone. Cette mise à jour apporte une fonctionnalité déjà en test depuis novembre 2020 pour les Insiders. L'application est maintenant capable d'exécuter plusieurs applications présentes sur votre smartphone, simultanément. Cette fonctionnalité permet à Microsoft de remédier, partiellement au manque d'application dans le Microsoft Store et permet, peut-être, de nous faire patienter vers un possible support des applications Android en natif, avec la mise à jour 21H2 et le projet Sun Valley.

Quelques conditions sont à remplir pour en profiter !

Effectivement, pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il ne vous suffit pas de configurer votre smartphone dans l'application Votre téléphone. Il vous faudra un smartphone de la marque Samsung. Suite à un accord entre les deux géants, il n'est pour le moment possible d'utiliser cette fonctionnalité qu'avec certains appareils du coréen listés ici . Donc si vous possédez un smartphone Android d'une autre marque, patience. De plus comme vous vous en doutez, le support de cette fonctionnalité n'est toujours pas d'actualité pour les appareils iOS. Voici également d'autres prérequis si vous souhaitez profiter de l'ouverture simultanée de plusieurs applications Android sur votre PC.

Un PC Windows 10 avec la Mise à jour de Mai 2020 au minimum (version 2004)

Un smartphone Samsung sous Android 11 au minimum et votre PC connecté au même réseau Wi-Fi

L'application Votre Téléphone sur PC version 1.20102.132.0 au minimum

L'application Compagnon Link to Windows sur votre smartphone (disponible sur le Play Store) version 1.20102.133.0 au minimum

L'application Link to Windows Service sur votre smartphone (disponible dans le Galaxy Store) version 2.1.05.2 au minium

Une fois, toutes ces conditions remplies, vous pourrez exécuter plusieurs applications de votre smartphone, telles que : WhatsApp, To-Do ou même Twitter simultanément !