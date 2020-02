90% des PC sous Windows 10 utilisent une version supportée par Microsoft

La régie de publicité AdDuplex vient de publier de nouvelles statistiques intéressantes au sujet de Windows 10. On apprend ainsi que près d’un quart des PC utilisent la dernière version de Windows 10, et plus de 90% des PC sous Windows 10 utilisent une version du système encore supportée par Microsoft.

Microsoft a déployé en novembre dernier la version 1909 de Windows 10. Exceptionnellement, cette mise à jour de fonctionnalité apportait peu de nouveautés au système d’exploitation. La précédente mise à jour (version 1903) était, quant à elle, bien plus généreuse sur ce point. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la fragmentation des différentes versions de Windows 10, AdDuplex vient de publier ses dernières statistiques.

La version 1903 ou 1909 de Windows 10, installée sur 75% des PC

Selon les dernières statistiques publiées par la régie de publicité AdDuplex, le nombre de PC utilisant la version 1909 de Windows 10 (novembre 2019) est passé à 22,6%, contre 15,2% le mois précédent. La version 1903 de Windows 10 (mai 2019) est quand à elle installée sur 52,6% des PC. On peut donc en déduire que presque 75% des PC sous Windows 10 sont à jour puisque ces deux versions utilisent pratiquement la même base de code.





La version 1809 est en fin de vie, 16% (+8%) des utilisateurs devront donc mettre à jour leur PC

La version 1809 de Windows 10 qui date d'automne 2018 arrive en fin de vie puisqu’elle ne sera plus supportée pour les particuliers en mai prochain par Microsoft. Selon le rapport, elle est encore installée sur 16,4% des PC. Les versions antérieures à la 1809 représentent quant à elles un peu plus de 8% de la base d'utilisateurs actifs et ne sont donc déjà plus supportées par la firme (sauf exception avec les licences spécifiques destinées à l'éducation ou les entreprises).

Pour rappel, Microsoft prend en charge les nouvelles versions de Windows 10 pendant une période de deux ans. Cependant, les utilisateurs ne sont plus forcés à installer une mise à jour de fonctionnalité dès qu’elle est disponible. C’est seulement vers la fin de sa période de support (+/- 18 mois), que la firme informe l’utilisateur de la disponibilité d’une nouvelle mise à jour de fonctionnalité et commence son installation automatique. Je vous renvoie vers cet article pour en apprendre davantage sur le nouveau système de distribution des mises à jour et pourquoi il est important de garder un système à jour.