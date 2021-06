Windows 11 : comment vérifier si votre PC est compatible avec la mise à jour

Comme prévu, Microsoft a bien officialisé son nouveau système d’exploitation, Windows 11. Pour tous les détails, je vous renvoie vers cet article qui récapitule l’ensemble des nouveautés qu’apportera le nouveau système d’exploitation. Qui pourra recevoir la mise à jour ? Quand sera-t-elle distribuée ? Faisons le point !

Une mise à jour gratuite depuis Windows 10 !

Pour ceux qui pouvaient en douter, rassurez-vous : la mise à jour sera bien gratuite pour les utilisateurs actuels de Windows 10. Elle sera proposée de la même façon que n’importe quelle mise à jour de fonctionnalité. Vous la recevrez donc par le biais de Windows Update lorsqu’elle sera disponible. Microsoft va commencer à distribuer Windows 11 dès cet automne pour le grand public mais son déploiement s’étalera jusqu’à 2022.

Si votre PC est équipé de la version Famille de Windows 10, Windows 11 vous forcera à le connecter à votre compte Microsoft après le processus de mise à jour. En effet, la connexion Internet et le compte Microsoft deviennent obligatoires pour configurer le nouveau système d'exploitation sauf pour les versions Pro et Et ! Je m'en étais d'ailleurs rendu compte en testant la build fuitée la semaine dernière.

A noter que le cycle de mise à jour de Windows 11 va changer puisque Microsoft ne distribuera désormais plus qu'une seule mise à jour de fonctionnalité par an.



Les spécifications minimales requises

Pour pouvoir installer Windows 11 ou recevoir la mise à jour depuis son PC Windows 10, il faut un PC compatible. Microsoft a mis à jour les spécifications minimales requises. Il faudra désormais :

Processeur dual core 64 bits "moderne" avec vitesse d’horloge de 1Ghz minimum

64 Go d’espace de stockage

4 Go de mémoire vive

Carte mère UEFI, compatible Secure Boot et TPM 2.0

Ecran de 9 pouces minimum avec résolution de 1366x768

Graphiques compatibles DirectX 12 / WDDM 2.x

Si ce jargon technique ne vous parle pas, Microsoft a mis à disposition un outil à télécharger sur son site officiel. L’application PC Health Check sera ainsi en mesure de vous indiquer si votre PC sera éligible à la mise à jour vers Windows 11. Le mien ne l’est pas… et cela est probablement dû à l'absence de puce TPM2.0 qui est l'un des critères pour passer à Windows 11 et elle est uniquement intégrée aux PC récents. Je pense donc que beaucoup risquent d'être confrontés au même message d'erreur que moi : "Ce PC ne peut exécuter Windows 11".

J'ai pour ma part commandé un module TPM compatible ASUS à installer sur la carte mère. J'essaierai de le monter, réinstaller Windows en UEFI et voir si cela fonctionne. Si votre PC est plus récent que le mien (supérieur à 2016), il suffit normalement d'activer Secure Boot et TPM 2.0 dans le BIOS pour que votre PC soit compatible avec Windows 11. N’hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pourrez, de votre côté, récupérer la mise à jour. A noter que ceux qui ne peuvent passer à Windows 11 continueront à recevoir des mises à jour de Windows 10.

Et pour les Insiders ?

Bonne nouvelle puisque la semaine prochaine, Microsoft partagera une première version de Windows 11 pour les Insiders. Tous les détails peuvent être trouvés dans cet article du blog de Microsoft. En quelques mots, la mise à jour sera distribuée dans le canal Dev et plus tard cet été dans le canal Beta. Bonne nouvelle : la puce TPM 2.0 ne sera pas obligatoire pour recevoir cette Preview de Windows 11 en tant qu'Insider, à condition d'avoir rejoint le programme avant aujourd'hui.

Tous les Windows Insiders qui ont déjà installé des builds à partir du canal de développement sur leurs PC jusqu'au 24 juin 2021 seront autorisés à continuer d'installer les builds Windows 11 Insider Preview même si leur PC ne répond pas aux exigences matérielles minimales.

Lire aussi : Comment rejoindre le programme Insider de Windows 10 ?

Attention tout de même : le canal Dev n’est pas stable, donc ne choisissez pas d'installer Windows 11 sur votre PC principal au risque de vous heurter à certains bugs lors de l’utilisation de votre PC. Préférez donc installer Windows 11 sur une autre partition, ou alors plaçant le système dans une machine virtuelle comme je vous l’expliquais dans mon précédent tuto. Enfin, ça c'est pour la semaine prochaine...