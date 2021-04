Attention : la version 1909 de Windows 10 ne sera bientôt plus supportée !

La fin de vie de la version 1909 de Windows 10 approche ! Si votre PC embarque encore cette version (ou une plus ancienne), il est temps de le mettre à niveau vers une version plus récente, comme la 20H2.

Microsoft a publié hier le Patch Tuesday pour Windows 10, une mise à jour cumulative destinée à apporter différents correctifs liés à la sécurité ou non. Ce type de mise à jour est publié mensuellement, et pour pouvoir la recevoir, il faut impérativement exécuter sur son PC une version encore supportée par Microsoft.

A l’heure où j’écris ces lignes, trois versions sont encore prises en charge par Microsoft pour le grand public : la 20H2 datant d’octobre 2020, la 2004 datant de printemps 2020 et la 1909 datant d’automne 2019. Pour cette dernière, la fin de vie est très proche puisqu’elle ne sera plus supportée dès le mois prochain par la firme. Notez que d’autres mises à jour sont également en cours de développement et en test auprès des Insiders : la version 21H1, qui sera mineure et devrait être publiée dans quelques semaines et la version 21H2 « Sun Valley », prévue pour cet automne et qui devrait offrir de belles nouveautés.



Qu’est-ce que je risque si je reste en version 1909 ?

Si votre PC embarque la version 1909, il est donc temps de mettre à jour votre PC pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité. Pour bien comprendre les risques, voilà ce qu’a indiqué Microsoft sur son site de support :

« Le 11 mai 2021, les versions et éditions suivantes de Windows 10 arriveront en fin de service : Windows 10, version 1909 (…). Après cette date, les appareils exécutant ces éditions ne recevront plus de mises à jour mensuelles de sécurité et de qualité. Comme toujours, nous vous recommandons de mettre à jour vos appareils vers la dernière version de Windows 10 dès que possible pour vous assurer de pouvoir profiter des dernières fonctionnalités et des protections avancées contre les dernières menaces de sécurité. »

Comment connaître la version de Windows 10 qui équipe son PC ?

Si vous ne savez pas quelle version de Windows 10 est installée sur votre PC, je vous renvoie vers ce petit tutoriel qui vous permettra d’en apprendre plus.

Comment installer une version plus récente ?

Rien de plus simple puisqu’il suffit de se rendre dans les Paramètres du PC (raccourci Windows + i), aller dans « Mise à jour et sécurité » et cliquer sur le bouton de recherche des mises à jour. La version 20H2 devrait vous être suggérée immédiatement. Si vous ne parvenez pas à l’installer, c’est peut-être que vous manquez d’espace libre sur votre disque dur. Dans ce cas, n’hésitez pas à consulter ce petit tutoriel pour savoir comment en libérer. Sinon, vous pouvez créer un sujet sur le forum pour obtenir l’aide des membres de MonWindows !