Windows 10 : Project Reunion unifie le développement d'applications UWP et Win32

Alors que la Build 2020 ne fait que commencer, Microsoft vient d’annoncer du lourd pour les développeurs : Project Reunion. Ce nouveau projet est destiné à combler le fossé entre le développement d’applications universelles (UWP) et bureau (Win32).

Microsoft avait introduit avec Windows 8 la technologie UWP (Universal Windows Platform) qui avait un but noble : permettre aux développeurs de concevoir des applications facilement autant sur PC, tablette, Xbox et mobile. Vous savez tout comme moi ce qu’est devenu la partie mobile, et l’enthousiasme des développeurs pour la technologie UWP est forcément resté assez maigre, laissant aujourd'hui Windows 10 fragmenté entre deux plateformes applicatives.



Aujourd’hui, beaucoup de développeurs ont préféré continuer à développer leurs applications avec la technologie Win32 qui existe depuis des décennies, mais Microsoft ne veut plus que les développeurs soient contraints de choisir entre une technologie ou l’autre. Pour éviter la fragmentation entre les applications universelles (UWP) et les applications de bureau classiques (Win32), Microsoft lance Project Reunion. Voilà ce qu’a expliqué Rajesh Jha, vice-président exécutif du groupe Expériences et appareils de Microsoft :



« L'idée derrière Project Reunion est de permettre aux développeurs de créer une application Windows et de cibler tous les 1 milliard d'appareils Windows (…). Nous réunissons la puissance combinée de win32 et UWP afin que les développeurs n'aient plus à choisir car nous unifions ces API existantes et les découplons en quelque sorte du système d'exploitation. »

La fragmentation entre UWP et Win32, c'est fini !

Interface utilisateur alimentée par WinUI 3 dans l'application Alarmes et horloge

Avec Project Reunion, Microsoft veut briser les barrières entre ses deux plateformes applicatives. Cette plateforme commune est en quelques sortes l’aboutissement de ce travail que la firme cherche à accomplir depuis plusieurs années. Ainsi, les développeurs pourront désormais créer une application moderne qui tire parti des fonctionnalités de Windows 10, sans pour autant devoir adopter l’une ou l’autre plateforme de développement.

Cette plateforme commune sera donc rétrocompatible pour le code existant et repose sur WinUI 3 qui permet aux applications d'avoir une interface utilisateur moderne.

« Cela fournira une plate-forme commune pour les nouvelles applications. De plus, Project Reunion vous aidera à mettre à jour et à moderniser vos applications existantes avec les dernières fonctionnalités, qu'elles soient C ++, .NET (y compris WPF, Windows Forms et UWP) ou React Native »

Des informations détaillées seront publiées prochainement sur le blog officiel Windows. Vous pouvez déjà consulter cet article introductif qui aborde également des améliorations à venir pour WSL, ainsi que l’arrivée d’une nouvelle version de Microsoft PowerToys (0.18).