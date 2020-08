Vous n'êtes pas convaincu par le Surface Duo ? Panos Panay vous explique tout

A lire les commentaires dans mon précédent article sur le Surface Duo, beaucoup d'entre vous ne comprennent pas l’utilité d’un smartphone à double écran. Panos Panay veut vous convaincre dans une longue vidéo…

Habituellement, Microsoft invite la presse lors du lancement d’un nouveau produit. Contexte COVID oblige, aucun événement physique ne s’est tenu, et l’annonce du Surface Duo aux Etats-Unis s’est finalement déroulée totalement en ligne lors d'une présentation privée. Panos Panay, le responsable de la division Windows + Devices chez Microsoft, a publié une longue vidéo afin de faire la démonstration du Surface Duo. Si vous avez une demi-heure devant vous et souhaitez en apprendre davantage sur l’appareil sous Android, vous pouvez la regarder dès maintenant puisqu’elle a été mise en ligne par la chaîne Surface sur YouTube.

Le responsable de Microsoft explique notamment pourquoi Microsoft a développé un tel produit et en quoi son format inhabituel lui confère des atouts substantiels. Panay montre notamment les nouvelles possibilités qu’offrent les deux écrans lors de l’utilisation des applications, et revient également sur les contraintes techniques et la complexité de développer un appareil de cette épaisseur. Il va de soi qu’un tel appareil n’est pas destiné à tous les utilisateurs. Là où Microsoft visait un large public avec les Lumia il y a quelques années, la firme cible ici un certain type d’utilisateurs professionnels.

Pour rappel, il ne faut pas attendre le Surface Duo de sitôt chez nous puisque l’appareil est pour l’instant uniquement réservé aux Etats-Unis. Ce n’est pas pour autant qu’il ne sortira pas ailleurs, mais j’imagine que cela dépendra du volume de ventes… et je ne suis pas convaincu qu’il soit conséquent au vu des réactions que l’on peut lire sur la toile.