Sortie du Surface Duo en France à la mi-février ?

En décembre dernier, Microsoft a confirmé la sortie du Surface Duo dans plusieurs pays d’Europe dont la France pour « début 2021 ». Aucune date précise n’a été communiquée, et plusieurs rumeurs évoquaient une sortie du téléphone pliable sous Android à la mi-janvier. Raté ! Il faudra plutôt compter sur une sortie pour la deuxième ou la troisième semaine de février... si l'on en croît de nouvelles rumeurs !

Le Surface Duo est un smartphone sous Android assez particulier puisqu’il est doté de deux écrans et est pliable en son centre. Sorti en automne dernier aux Etats-Unis, Microsoft a finalement annoncé sa commercialisation Outre-Atlantique pour le début de l’année 2021. Nous y sommes, et pourtant, aucune date précise n’a encore été communiquée. Si vous êtes impatient de vous procurer l’appareil de Microsoft, il faudrait encore attendre 3 à 4 semaines.

D’après Windows Latest qui se base sur des sources proches du développement et des documents remis aux revendeurs, le Surface Duo devrait débarquer au Royaume-Uni au cours de la deuxième ou troisième semaine de février 2021. Il ne s’agira pas du seul territoire concerné puisque d’autres pays européens ainsi que le Canada devraient débuter la vente du smartphone au même moment. Le site rapporte que l’appareil pourrait inclure des écouteurs filaires dans sa version européenne, accessoire qui me semble d'ailleurs être obligatoire lors de la vente d'un téléphone dans certains pays de l’UE.

A quel prix sera-t-il commercialisé ? C’est l’éternelle question à laquelle nous n’avons pas encore de réponse exacte aujourd’hui. Toutefois, il faut s’attendre à un prix oscillant entre 1200 et 1500€. Ça pique, mais comme le dit l’adage : quand on aime on ne compte pas… Enfin, peut-être un peu quand même ! =)