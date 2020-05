Officiel : Windows 10X débarquera sur les appareils munis d’un seul écran

Les rumeurs au sujet du report de Windows 10X se sont accélérées au cours des semaines précédentes. Plusieurs sources avaient en effet indiqué que le système d’exploitation ne verrait pas le jour cette année et qu’il ne serait plus destiné en priorité aux appareils pliables à deux écrans comme le Surface Neo. C’est désormais chose confirmée par Microsoft.



Panos Panay, directeur de Windows et Surface chez Microsoft, a partagé des informations cruciales quant à l’avenir de Windows. Dans un article rédigé sur le blog officiel, le responsable a tout d’abord abordé la mise à jour de mai 2020 (version 2004) qui sera disponible dans les semaines à venir. Il a ensuite continué en expliquant vouloir « accélérer l’innovation dans Windows 10 pour garantir que les appareils Windows soient les meilleurs moyens de travailler, apprendre et jouer. »

Un changement de priorités depuis l’automne 2019

Panos Panay a expliqué que Microsoft avait changé ses priorités depuis les annonces d’octobre dernier au sujet des appareils à double écran et de Windows 10X. Il confirme ainsi que le système est désormais prévu pour les appareils à écran unique et donc plus les appareils comme le Surface Neo, appareil qui n’a d’ailleurs étonnamment pas été mentionné dans ce communiqué :

« Avec Windows 10X, nous nous sommes concentrés sur la flexibilité, et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur des appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à travailler, apprendre et jouer de nouvelles façons. Ces appareils à écran unique seront la première expression de Windows 10X que nous livrons à nos clients, et nous continuerons de chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour mettre sur le marché des appareils à double écran. »

Même si l’information n’est pas clairement écrite, Windows 10X pourrait donc voir le jour dans le futur sur les PC et tablettes. Comme je vous l’indiquais dans un article précédent, il y a peu de chances que Windows 10X vienne en remplacement de Windows 10 au travers d’une mise à jour. Les deux systèmes risquent de cohabiter pendant longtemps ; peut-être une dizaine d’années. Dans un premier temps, je pense que ce nouveau système débarquera sur des appareils « exotiques » comme le Surface Hub, avant d’arriver sur de petites tablettes comme la Surface Go. Bien entendu, je ne partage là que mon avis ; n’hésitez pas d’ailleurs à me donner vos pronostics dans les commentaires !