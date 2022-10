Windows 11 : pourquoi la copie de fichiers est lente depuis la version 22H2

Microsoft a étendu la disponibilité de la version 22H2 de Windows 11 afin que la mise à jour apparaisse pour davantage d’utilisateurs lors d’une recherche sur Windows Update. Malheureusement, un nouveau bug a été découvert depuis et peut causer des ralentissements lors de la copie de fichiers.

Une disponibilité étendue

La version 22H2 de Windows 11 est disponible depuis le 20 septembre dernier. Cependant, ce n’est pas pour autant que tous les utilisateurs ont la possibilité de la télécharger directement. En effet, pour éviter de devoir faire face à une floppée d’utilisateurs qui pourraient rencontrer un bug inconnu, Microsoft déploie sa mise à jour par phase. Le but : pouvoir la bloquer en cas de souci, sans avoir à impacter un nombre trop important d’utilisateurs.

Bonne nouvelle, une étape a été franchie puisque la firme a ouvert depuis quelques jours le téléchargement via Windows Update à davantage d’utilisateurs. Voici le communiqué :

« Nous entrons dans une nouvelle phase du déploiement de Windows 11, version 22H2 et augmentons sa disponibilité pour tous ceux qui vérifient les mises à jour sur les appareils Windows éligibles. Veuillez noter que si nous détectons que votre appareil peut avoir un problème, tel qu'une incompatibilité d'application, nous pouvons mettre en place une suspension de sauvegarde et ne pas proposer la mise à jour tant que le problème n'est pas résolu. »

Cela étant, je rappelle que la découverte de la mise à jour n’est possible qu’après avoir cliqué manuellement sur le bouton « Rechercher des mises à jour » dans Windows Update. Si celle-ci n’apparaît pas, il faudra donc envisager d’autres solutions comme Media Creation Tool pour installer cette nouvelle version.

Un nouveau bug découvert

Depuis ce déploiement plus large, certains utilisateurs ont signalé que la vitesse de copie a été drastiquement réduite depuis l’installation de la version 22H2. Microsoft a bien confirmé ce bug et parle d’un ralentissement de 40%. Sur certains forums d’entraide, des utilisateurs parlent d’une réduction de la vitesse lors du transfert de fichiers encore plus importante.

Microsoft a trouvé l’origine du bug et est occupé de préparer un correctif afin de le combler. Si vous êtes impacté, vous devriez donc pouvoir le télécharger dans les jours qui viennent. Peut-être lors du Patch Tuesday qui aura lieu demain soir ? Nous vous tiendrons bien entendu informé.