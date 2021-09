Windows 11 : la build 22463 est disponible pour les Insiders !

Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 11 à destination des Insiders. La nouvelle build reprise sous le numéro 22463 apporte de nombreux correctifs. Elle est disponible dans le canal Dev.

Tout comme la semaine dernière avec la build 22458, Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour principalement corrective dans le canal Dev des Insiders. La nouvelle version n’apporte pas de réelles nouveautés, mais apporte des améliorations à l’Explorateur de fichiers et les Paramètres. Un nouveau raccourci « CTRL + MAJ + C » permet par exemple de copier le chemin vers un fichier vers le presse-papiers. De nouvelles icônes et peaufinage esthétiques ont été apportés dans les paramètres rapides accessibles dans la barre d’état système. Pour en apprendre plus sur cette mise à jour, je vous renvoie vers le changelog publié par Microsoft. La firme a d’ailleurs expliqué qu’il faudrait un peu de temps avec que de nouvelles fonctionnalités n’apparaissent dans les builds Insider.

Changements et améliorations

Lorsque vous avez sélectionné un fichier ou un dossier dans l'explorateur de fichiers, vous pouvez désormais utiliser CTRL + Maj + C pour copier le chemin d'accès dans votre presse-papiers.

Arrondi les coins des fenêtres contextuelles affichées lorsque vous cliquez sur « identifier les écrans » dans les paramètres d'affichage.

Nous avons apporté quelques petits ajustements aux couleurs du thème de contraste en fonction des commentaires, notamment en rendant les hyperliens un peu plus distincts lors du survol lors de l'utilisation du thème du désert.

Ajout d'une icône à côté du curseur de volume dans les paramètres rapides pour aider à rendre l'option de gestion des points de terminaison audio plus détectable.

Mise à jour du dossier Windows Facilité d'accès dans la liste Toutes les applications de Démarrer pour qu'il s'appelle désormais simplement Accessibilité.

Ajout d'une option aux paramètres de Focus Assist afin que vous puissiez choisir si vous souhaitez ou non que Focus Assist soit automatiquement activé pendant la première heure après une mise à jour des fonctionnalités Windows.

Correctifs

[Début]

Le système s'affiche à nouveau en option lors d'un clic droit sur le bouton Démarrer (WIN + X).

Correction d'un problème qui empêchait le Narrateur de se concentrer sur les en-têtes dans Démarrer parfois avec le toucher.

Atténué un problème où, lorsqu'un grand nombre d'applications était installé, le menu Démarrer pouvait rester bloqué sans qu'aucune icône d'application ne s'affiche (uniquement le nom de l'application) après un changement DPI. Ce changement est également censé aider à améliorer la fiabilité du lancement de Start sur les moniteurs secondaires dans les scénarios DPI mixtes.

Si l'option d'accessibilité « Toujours afficher les barres de défilement » est activée, le passage à la liste Toutes les applications ne fera plus sortir la barre de défilement des limites de la fenêtre pendant l'animation de transition.

En appuyant sur la flèche vers le bas après avoir ouvert Démarrer, vous accédez désormais à la section des applications épinglées au lieu de sauter à votre nom d'utilisateur.

[Barre des tâches]

Les icônes de la barre des tâches sont correctement alignées et centrées à nouveau. Les applications ne devraient plus être coupées par le bouton "Afficher les icônes cachées" lorsque trop d'applications sont ouvertes.

Le texte des aperçus de la barre des tâches suivra désormais le paramètre d'accessibilité pour augmenter la taille du texte.

Ajustement du badge du nombre de notifications pour le centre de notification afin de résoudre un problème où certains numéros n'étaient pas centrés dans le cercle.

Correction d'un problème où l'icône déroulante Chat ne s'éclairait pas lors de sa première ouverture.

Amélioration de la fiabilité de explorer.exe lorsque la barre des tâches s'étendait sur plusieurs moniteurs.

[Chercher]

L'ouverture de la recherche sur les moniteurs secondaires fonctionne maintenant.

[Explorateur de fichiers]

Atténué un problème qui pouvait entraîner le blocage de l'explorateur de fichiers lors d'une recherche.

Appuyez sur F1 dans l'explorateur de fichiers pour ouvrir une recherche d'aide de Windows 11 et non de Windows 10.

Modification apportée pour résoudre un problème où les éléments des sous-menus Afficher, Trier par et Grouper par dans le menu contextuel n'affichaient pas de marque pour indiquer qu'ils étaient sélectionnés.

[Saisir]

Correction d'un problème entraînant une position incorrecte du pointeur de la souris dans WDAG lorsque le moniteur était en mode portrait.

Les prédictions de texte (à la fois pour le clavier tactile et le clavier matériel) devraient fonctionner à nouveau maintenant dans ce vol pour l'anglais et certaines autres langues où elles étaient cassées.

Résolution d'un problème lors de l'utilisation de la version précédente de l'IME coréen où, lors de la saisie rapide dans certaines applications, l'événement Shift Key Up n'était pas reçu par l'application.

Correction d'un problème qui rendait les bordures des touches du clavier tactile floues dans certains cas.

Atténué un problème où le clavier tactile se plantait dans certains cas lors du changement de mode station d'accueil alors que l'interface utilisateur de saisie vocale était visible.

[Paramètres]

Suppression de l'entrée de partage à proximité en double dans la liste de priorité de Focus Assist.

Correction d'un problème qui provoquait la réinitialisation d'une invite répétée aux paramètres par défaut lorsque « Optimiser automatiquement les nouveaux lecteurs » n'était pas sélectionné dans Optimiser les lecteurs.

Si vous appuyez sur WIN + P, le mode de projection actuel aura désormais le focus clavier initial au lieu d'être toujours le premier de la liste.

[Fenêtre]

Essayer de changer de bureau (par exemple, en utilisant les raccourcis clavier) alors qu'il n'y en a qu'un ne devrait plus voler le focus au premier plan.

Résolution d'un problème où le menu volant des mises en page d'accrochage commençait à clignoter lorsqu'il était invoqué à certains endroits de l'écran.

L'option Déplacer vers lors d'un clic droit sur une vignette de fenêtre dans la vue des tâches est désormais alignée avec les autres entrées du menu contextuel.

[bac à sable Windows]

Windows Sandbox devrait maintenant se lancer dans cette version. Dans les versions précédentes de Dev Channel, Windows Sandbox ne se lançait pas dans certaines circonstances.

[Sous-système Windows pour Linx (WSL) et Hyper-V]

Nous avons résolu le problème qui empêchait WSL2 et Hyper-V de fonctionner sur les PC ARM64 tels que le Surface Pro X dans les versions précédentes de Dev Channel.

[Autre]