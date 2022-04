Windows 11 : placer la barre des tâches en haut de l'écran n'est pas au menu

Vous aimeriez pouvoir placer la barre des tâches en haut de l'écran voire sur l'un des côtés comme cela était possible avant l'arrivée de Windows 11 ? Un chef de produit de Microsoft a justement livré quelques informations à ce sujet.

Avec l’arrivée de Windows 11, Microsoft a fortement revu l’interface de son système d’exploitation. La barre des tâches, notamment, arbore un style nouveau, mais l’absence de certaines de ses fonctionnalités est décriée par de nombreux utilisateurs. Pour ma part, la seule chose que je lui reproche, c’est l’absence de « glisser / déposer » pour par exemple faire transiter un fichier depuis mon bureau vers un dossier ouvert dans l’Explorateur de Fichiers mais bonne nouvelle puisque cela arrive. Cependant, d’autres aimeraient davantage de personnalisation, avec notamment le retour d’une option permettant de modifier l’emplacement de la barre des tâches.

Une option trop peu utilisée pour être restaurée, selon Microsoft

Vous ne vouez en rappelez peut-être plus, mais avant Windows 11, il était possible d’épingler la barre des tâches en haut, à gauche ou à droite de la fenêtre. Depuis lors, cette option a disparu mais beaucoup d’utilisateurs aimeraient la voir revenir. Un vote sur le feedback hub a d’ailleurs rassemblé plus de 17500 votes en faveur de son retour. Cela étant, Microsoft ne semble pas vraiment disposé à réintroduire cette option dans une future mise à jour de Windows 11. Voilà ce qu’a indiqué Tali Roth, chef de produit chez Microsoft à ce sujet :

« Quand il s'agit de quelque chose comme pouvoir déplacer la barre des tâches à différents endroits sur l'écran, il y a un certain nombre de défis avec cela. Lorsque vous pensez avoir la barre des tâches à droite ou à gauche, tout d'un coup, le reflow et le travail que toutes les applications doivent faire pour pouvoir comprendre l'environnement sont tout simplement énormes.



Et quand vous regardez les données, alors que nous savons qu'il y a un ensemble de personnes qui aiment ça et, comme, l'apprécient vraiment, nous reconnaissons également que cet ensemble d'utilisateurs est vraiment petit par rapport à l'ensemble d'autres personnes qui sont demander d'autres fonctionnalités. Donc, pour le moment, nous continuons à nous concentrer sur des choses autour desquelles j'entends plus de douleur.



C'est l'une de ces choses que nous continuons à examiner, et nous continuerons à chercher des commentaires, mais pour le moment nous n'avons pas de plan ou de date fixe pour quand nous construirions, ou si nous construirions réellement le barre des tâches latérale. »

En clair, Microsoft estime que changer l’emplacement de la barre des tâches est une option qui n’a jamais été beaucoup utilisée sur les précédentes versions de Windows et qu’elle implique trop de travail sous-jacent si elle devait être restaurée sur Windows 11.

Un outil tiers propose cette fonctionnalité

Si vous souhaitez à tout prix pouvoir placer la barre des tâches, par exemple en haut de votre écran, je vous invite à découvrir Start 11. Il s’agit d’un outil tiers qui propose de nombreuses options de personnalisation du Menu Démarrer et de la barre des tâches. L'outil n'est en revanche pas gratuit mais vous pouvez le télécharger pour une poignée d'euros.